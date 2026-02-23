Topa – nezaobilazno jelo na iftarskoj trpezi u BiH

Nakon što postači u Bosni i Hercegovini iftar započnu hurmom i vodom, na trpezi se često nađe tradicionalno toplo jelo – topa, nezaobilazan dio ramazanske kuhinje.

Riječ je o zasitnom i kaloričnom obroku koji se, osim za iftar, nerijetko preporučuje i za sehur, jer zahvaljujući jajima i mliječnim sastojcima pruža dugotrajan osjećaj sitosti i olakšava post narednog dana.

Iako postoje različite varijacije ovog jela, osnovu gotovo svake čine kajmak, maslac ili maslo, razne vrste sireva i jaja. Sastojci se lagano zagrijavaju i tope na tihoj vatri, po čemu je jelo i dobilo ime.

Jedna od poznatijih verzija potiče iz Sarajeva i priprema se od nekoliko jednostavnih sastojaka.

Sastojci

100 grama slanog kajmaka

100 grama kiselog vrhnja

50 grama maslaca

1 do 2 jaja

Priprema

Na laganoj vatri otopite kajmak, vrhnje i maslac, a zatim dodajte jaja i miješajte dok ne dobijete jednoličnu, kremastu smjesu.

Topa se poslužuje odmah nakon pripreme, dok je još topla i maziva, kako bi zadržala pun okus i teksturu.

