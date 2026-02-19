Želite ostati siti i puni energije? Izbjegavajte ove tri namirnice za doručak

No, nutricionisti upozoravaju da postoje tri namirnice koje bi trebalo izbjegavati na prazan želudac. One mogu usporiti metabolizam, izazvati skok šećera u krvi ili vam dati osjećaj umora i gladi mnogo prije ručka.

Umjesto da vam daju energiju, ove namirnice rade upravo suprotno. Uzrokuju nelagodu, podstiču nezdrave navike i čak mogu otežati vaše ciljeve kada je riječ o mršavljenju i osjećaju sitosti tokom dana.

Slatke žitarice i “energetske” pahuljice

Iako izgledaju “zdravo”, mnoge žitarice pune su šećera i rafinisanih ugljikohidrata. One brzo daju energiju — ali je još brže oduzimaju, zbog čega se osjećate umorno i gladno već sat vremena kasnije.

To znači da ćete tokom jutra posezati za grickalicama, šećerom i kofeinom samo kako biste “izdržali” do ručka, piše Krstarica.

Voćni sokovi i “zdravi” napici

Svježe cijeđeni ili kupovni voćni sok može se činiti kao pametan izbor. Međutim, često sadrži previše šećera bez vlakana koja bi usporila njegov ulazak u krvotok.

Bez vlakana iz cijelog voća, šećer se brzo apsorbuje, uzrokujući nagli skok i pad nivoa šećera u krvi. A to opet znači iznenadan osjećaj gladi i promjene raspoloženja.

Peciva i bijeli hljeb

Peciva, kroasani, bijeli hljeb — sve to izgleda primamljivo i brzo se priprema, ali uglavnom su napravljeni od prerađenog brašna bez nutritivnih vlakana i proteina.

Takav doručak brzo se “potroši“ i dovodi do osjećaja da “morate pojesti još nešto“ prije podneva. Dugoročno, to može utjecati na tjelesnu težinu i nivo energije tokom dana.

Ako želite da vam doručak bude stabilan izvor energije, da metabolizam radi bolje i da duže ostanete siti, najbolje je birati proteine, zdrave masti i vlakna — naprimjer jaja, zobene pahuljice sa sjemenkama ili jogurt s orašastim plodovima.

Ove tri namirnice možda jesu praktične i ukusne, ali nisu dobar početak dana ako vam je cilj bolje zdravlje, stabilan nivo šećera u krvi i kontrola apetita.

