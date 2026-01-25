Grčki ili obični jogurt: Koji je bolji izvor proteina i probiotika

Kako navodi Health, obični jogurt je obično kremastiji i bogatiji ugljikohidratima, dok je grčki jogurt često gušći i bogatiji proteinima. Oba mogu podržati zdravlje probavnog sistema, kao i imunološki sistem.

Grčki i obični jogurt su fermentirani mliječni proizvodi. Obje vrste se prave sa svježim mlijekom i živim bakterijskim kulturama. Nakon tog koraka obrađuju se drugačije.

Obični jogurt

Priprema običnog jogurta započinje zagrijavanjem svježeg mlijeka kako bi se uništili svi potencijalno štetni patogeni. Zagrijano mlijeko se kombinuje sa živim bakterijama, obično Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus.

Ostavlja se da fermentira dok ne postigne kiseli pH od 4,5. Smjesa se zgušnjava kako laktoza u mlijeku fermentira u mliječnu kiselinu.

Grčki jogurt

Grčki jogurt prolazi kroz isti proces fermentacije kao i obični jogurt, ali zahtijeva dodatne korake nakon fermentacije. Nakon što dostigne željeni nivo kiselosti, grčki jogurt se više puta procijedi kako bi se uklonio višak sirutke i drugih tekućina.

Broj cijeđenja ovisi o tome koliko se sirutke proizvede tokom zagrijavanja. Grčki jogurt ima puno gušću teksturu i više proteina od običnog jogurta jer se većina tekućine procijedi.

Po čemu se nutritivno razlikuju

Grčki jogurt obično ima više proteina i masti od običnog jogurta, iako možete kupiti i one s nižim udjelom masti. Obični jogurt obično ima više ugljikohidrata. Proces cijeđenja za grčki jogurt uklanja velik dio šećera. Obični jogurt obično ima više natrija i obično osigurava gotovo dvostruko više kalcija.

Jedna porcija običnog jogurta od 225 grama osigurava 17 posto preporučenog dnevnog unosa, u poređenju s 10 posto u istoj količini grčkog jogurta.

Prednosti i nedostaci običnog jogurta

Obični jogurt je izvrstan izvor kalcija, koji može povećati mineralnu gustoću kostiju. Veći sadržaj ugljikohidrata u običnom jogurtu može pružiti brz izvor energije. Živi probiotici mogu poboljšati zdravlje crijeva, probavu i imunitet.

u poređenju s grčkim jogurtom, obični jogurt ima više ugljikohidrata, a manje proteina. Ovo možda nije idealno za kontrolu glukoze u krvi ili za ljude koji slijede dijetu s visokim udjelom proteina za rast mišića ili gubitak tjelesne težine.

Prednosti i nedostaci grčkog jogurta

Grčki jogurt je bogat proteinima. Može poboljšati mišićnu snagu i sastav tijela u kombinaciji s treningom otpora. Njegov probiotički sadržaj može podržati zdravlje crijeva i imunološki sistem.

Tokom cijeđenja, iz konačnog proizvoda se uklanja više laktoze nego kod običnog jogurta. Osobe s intolerancijom na laktozu mogu konzumirati grčki jogurt s manje probavnih smetnji. Ljudi koji kontrolišu nivo šećera u krvi mogu preferirati i grčki jogurt jer ima manje ugljikohidrata od običnog jogurta.

Bogat sadržaj proteina u grčkom jogurtu može dovesti do prekomjernog unosa kalorija ako se konzumira u velikim količinama.

Grčki jogurt može sadržavati manje laktoze od drugih vrsta jogurta, ali je ipak sadrži. Može uzrokovati probavne smetnje kod osoba s intolerancijom na laktozu.

Koji je bolji

Ne postoji univerzalni odgovor na pitanje je li grčki ili obični jogurt bolji za zdravlje. Prilikom odabira razmislite koja vrsta pruža hranjive tvari koje su vam potrebne te koji okus i teksturu preferirate.

Grčki jogurt ima više proteina, a manje ugljikohidrata, što može podržati rast mišića, kontrolu šećera u krvi i gubitak tjelesne težine. Obični jogurt obično sadrži više kalcija, koji podržava zdravlje kostiju, i ima više ugljikohidrata koji daju energiju, prenosi klix.

Facebook komentari