Šta tijelo prolazi kada izbacite gluten iz ishrane

Ovo stanje se često pogrešno poistovjećuje s celijakijom, iako je riječ o dva različita stanja. Dodatnu zabunu stvara i alergija na pšenicu, koja je opet zasebno stanje s drugačijim mehanizmom nastanka.

U posljednjih nekoliko godina dijeta bez glutena postala je popularna i među onima koji nemaju medicinsku potrebu za njom. Ipak, kao i svaka veća promjena u ishrani, i ova može imati neželjene posljedice. Ako ne patite od celijakije ili potvrđene netolerancije, nema stvarnog zdravstvenog razloga da u potpunosti izbjegavate gluten. Iako se često povezuje s gubitkom kilograma, ovakav način ishrane može dovesti do nedostatka važnih vitamina i minerala koji se nalaze u žitaricama.

Nakon izbacivanja glutena, neki ljudi primijete pojačan apetit. Razlog može biti povratak normalnog osjećaja gladi, ali i promjene u izboru namirnica. U prvim sedmicama moguće su i tegobe nalik “sindromu odvikavanja” – glavobolja, mučnina, umor i grčevi. Stručnjaci tada savjetuju povećan unos tečnosti i nešto mirniji tempo dok se organizam ne prilagodi.

Dugoročno, problem može nastati ako se ne vodi računa o ravnoteži u ishrani. Izbacivanje integralnih proizvoda često znači i manji unos vlakana, što može dovesti do opstipacije. Ovaj nedostatak lako se može nadoknaditi većim unosom lisnatog povrća, mahunarki i voća. Također, manjak određenih vitamina može se manifestovati kroz umor, slabost, promjene raspoloženja ili probleme s kosom i kožom.

Dok će jedni posegnuti za zdravijim alternativama i izgubiti nekoliko kilograma, drugi će posezati za industrijskim, često kaloričnim “bezglutenskim“ proizvodima, što može imati suprotan učinak.

Umjesto potpunog izbacivanja glutena bez jasnog razloga, stručnjaci najčešće savjetuju umjerenost: manje prerađene hrane, više cjelovitih namirnica i raznovrsnu, uravnoteženu ishranu prilagođenu stvarnim potrebama organizma, prenosi Novi.

