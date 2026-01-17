Ovo jelo ni slučajno nemojte naručivati u restoranu: Holesterol i pritisak diže u nebesa!

Za mnoge ljude odlazak u restoran predstavlja mali luksuz i priliku da se uživa u obroku koji priprema profesionalni kuhar, da se napravi pauza od svakodnevnog kuhanja i da se provede kvalitetno vrijeme sa partnerom ili prijateljima.

Hrana u tom kontekstu nije samo potreba, već i dio druženja i zadovoljstva. Ipak, stručnjaci upozoravaju da česta konzumacija restoranskih jela može imati ozbiljne posljedice po zdravlje srca.

Kardiolozi ističu da obroci iz restorana često sadrže skrivene količine kalorija, zasićenih masti i soli, što dugoročno može negativno uticati na kardiovaskularni sistem. Prema njihovim riječima, jedno od jela koje bi rado zaobišli jeste Fettuccine Alfredo, popularna tjestenina u kremastom sosu.

Iako važi za izuzetno ukusno jelo, ovo je, prema mišljenju kardiologa, nutritivno problematično. Sadrži velike količine zasićenih masnoća, natrijuma i rafinisanih ugljenih hidrata, što ga čini vrlo kaloričnim obrokom, piše Žena Blic.

Pojedini otvoreno priznaju da ga nikada ne naručuju kada jedu van kuće – upravo zbog njegovog sastava.

Problem, kako objašnjavaju stručnjaci, leži prije svega u načinu pripreme, naročito u modernim verzijama koje se služe u restoranima. Originalna talijanska varijanta sastojala se od jednostavnih i kvalitetnih namirnica – svježe tjestenine, maslaca i parmezana. Vremenom je dodatak slatke pavlake promijenio nutritivni profil jela i stvorio kombinaciju masti, soli i ugljenih hidrata koja podstiče prejedanje.

Ljekari upozoravaju da redovno konzumiranje ovakvih obroka može dovesti do povećanja lošeg (LDL) holesterola, povišenog krvnog pritiska i unosa velikog broja kalorija bez osjećaja sitosti. Upravo zbog toga, kako kažu, vrlo je lako pojesti cijeli obrok, a da toga nismo ni svjesni.

