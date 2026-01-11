Kada je najbolje jesti narandže i zašto su zdrave?

Narandže su dobar izvor ugljikohidrata koji brzo daju energiju, kao i vitamina C koji podržava imunitet. Jedna narandža može pokriti oko 92 odsto preporučenog dnevnog unosa vitamina C, koji štiti stanice od oštećenja te pomaže zdravlju kože, zarastanju rana i boljoj apsorpciji željeza.

Ipak, kod nekih ljudi agrumi mogu izazvati želučane smetnje, piše Health.com.

Kada je najbolje jesti narandže?

Narandžu možete jesti u bilo koje doba dana, ali u nekim situacijama je posebno praktična. Ako ste osjetljivi na agrume, bolje ju je pojesti uz obrok – to može ublažiti nelagodu ili žgaravicu koju ponekad izaziva kiselo voće.

Kao užina, narandže donose ugljikohidrate, vlakna i vitamin C. Ako ih kombinujete sa izvorom proteina ili masti, na primjer jogurtom ili orašastim plodovima, probava će biti sporija, a šećer u krvi neće naglo skočiti.

Zbog prirodnog sadržaja ugljikohidrata i šećera, narandža može biti dobar izbor oko 30 minuta prije ili nakon treninga, naravno, ako vam kisela hrana ne smeta.

Ako imate žgaravicu ili refluks, preporučuje se izbjegavati narandže prije spavanja.

Na što treba pripaziti

Iako se narandže mogu jesti u bilo koje vrijeme, osobe s određenim tegobama trebale bi biti oprezne.

Agrumi mogu pogoršati žgaravicu ili izazvati nelagodu kod ljudi koji imaju čir na želucu. Slične smetnje mogu se pojaviti i ako vam je želudac trenutno osjetljiv.

Kisela hrana može peckati i iritirati usta ako imate ranice ili upalu sluznice. Takođe, vrijedi provjeriti uputstvo o lijeku jer neki lijekovi mogu imati interakcije s agrumima ili njihovim sokovima.

Nutritivna vrijednost

Jedna narandža od oko 140 grama ima približno 73 kalorije, 16,5 grama ugljikohidrata, 2,8 grama vlakana i 1,3 grama proteina.

Sadrži i oko 82,7 miligrama vitamina C, što je oko 92 odsto preporučenog dnevnog unosa.

Vitamin C je antioksidans koji pomaže zaštititi stanice od oštećenja koje uzrokuju slobodni radikali, na primjer iz zagađene okoline, dima cigareta ili UV zračenja.

Osim toga, podržava zdravlje kože, zarastanje rana, imunološku funkciju i apsorpciju željeza, prenosi Index.

