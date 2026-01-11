Ubacite ovaj tajni sastojak u prezle: Piletina je toliko hrskava za prste polizati, bez kapi ulja

Dok danas jurimo po apotekama tražeći rješenja za jačanje imuniteta i vitku liniju, često zaboravljamo da zdravlje i zadovoljstvo počinju za trpezom. Mnogi vjeruju da moraju birati između ukusne hrane i zdravog tijela, ali istina je sasvim drugačija, piše Krstarica.

Stari zapisi i savjeti čuvenih narodnih ljekara često su isticali da nas ne truje hrana sama po sebi, već način na koji je pripremamo. Iskusne domaćice dobro znaju da tajna savršenog ukusa ne leži u litrima suncokretovog ulja, već u sitnim, gotovo neprimjetnim trikovima. Prava istina, međutim, krije se u nečemu što mnogi ne primjećuju, a stoji nam nadohvat ruke – na polici s praškastim namirnicama.

Kako dobiti piletinu hrskavu bez ulja?

Tajna nije u skupim aparatima niti u egzotičnim začinima. Riječ je o kukuruznom škrobu (gustinu). Kada se ovaj prah pomiješa s prezlama, događa se prava mala kulinarska čarolija. Škrob stvara zaštitni sloj koji zadržava sokove unutar mesa, dok spoljašnjost, pod utjecajem vrućeg zraka iz rerne, postaje nevjerovatno hrskava.

Ovaj jednostavan trik dokazuje da piletina hrskava bez ulja može parirati svakom restoranskom jelu – ali bez teškog osjećaja u stomaku.

Sastojci koji su vam potrebni:

500 g pilećeg bijelog mesa (isječenog na trakice)

1 šolja prezli (hljebnih mrvica)

1 puna kašika kukuruznog škroba (gustin) – ključni sastojak

1 kašičica aleve paprike (slatke ili ljute, po želji)

So, biber i bijeli luk u prahu

2 bjelanca (umjesto ulja, za povezivanje smjese)

Priprema bez komplikacija

Postupak je toliko jednostavan da ga svako može savladati, a rezultat će vas oduševiti:

Uključite rernu na 220 stepeni – visoka temperatura je ključna za savršeno hrskavu koricu.

U jednoj zdjeli pomiješajte prezle, začine i tajni sastojak – kukuruzni škrob. Dobro izmiješajte kako bi se smjesa ravnomjerno sjedinila.

U drugoj zdjeli lagano umutite bjelanca viljuškom.

Svaki komad piletine najprije umočite u bjelanca, a zatim obilno uvaljajte u suhu smjesu. Lagano pritisnite prstima da se sve dobro zalijepi.

Poređajte meso na pleh obložen papirom za pečenje i pecite 15–20 minuta, dok ne poprimi zlatnu boju.

Kada izvadite pleh iz rerne, čut ćete onaj prepoznatljiv zvuk krckanja dok se meso hladi. Ovako pripremljena piletina hrskava bez ulja ima okus koji obara s nogu, a ukućani vam neće vjerovati da niste potrošili ni kap masnoće.

Ovo nije samo mali trik – ovo je prava revolucija u kuhinji.

