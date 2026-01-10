Zimska voćna salata: Zdrav, ukusan i osvježavajući obrok za svako doba dana

Bez obzira na godišnje doba, voćna salata je odličan izbor za lagan, zdrav i ukusan obrok ili desert. Bogata je vitaminima, mineralima i vlaknima, a dodatkom orašastih plodova poput badema, oraha ili lješnjaka dobija i vrijedne omega-3 masne kiseline.

Može se pripremati od bilo kojeg voća koje trenutno imate kod kuće, a kombinacija s jogurtom i malo meda čini je još ukusnijom i hranjivijom. Mašti možete dati slobodu i birati voće koje najviše volite.

Zimska voćna salata posebno je osvježavajuća i jednostavna za pripremu. Sastojci su jedna banana, jedna narandža, pola ananasa, pola kivija, jedna četvrtina šolje miješanih orašastih plodova, sok od pola limuna, 200 ml jogurta, malo meda prema ukusu, jedan mango i pola kašičice cimeta.

Voće je potrebno oprati, oguliti i narezati na kockice, zatim ga staviti u posudu, preliti limunovim sokom i posuti cimetom. Nakon što odstoji desetak minuta kako bi voće pustilo sokove, sve se dobro promiješa i zasladi medom po želji. U čaše ili zdjelice slaže se naizmjenično sloj voća i sloj jogurta, dok se posuda ne napuni. Na kraju se salata ukrasi sjeckanim orašastim plodovima.

Ova kombinacija voća, jogurta i orašastih plodova predstavlja zdrav, ukusan i vizuelno privlačan obrok u kojem se može uživati u svako doba dana.

Facebook komentari