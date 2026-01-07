Zašto je korisno da u domaće supe dodajete maslinovo ulje

Naime, tokom kuhanja povrće otpušta veću količinu vode, što može razrijediti supu i oslabiti arome. Zbog toga je potrebno da dodate malo masnoće kako bi se ukus obogatio.

“Uvijek završavam supe tako da ih prelijete maslinovim uljem jer ono dodaje posebno bogatstvo okusa”, navela je autorica recepata Jeanine Donofrio.

Dodavanjem maslinovog ulja supa dobija svilenkastiju i glađu teksturu, pretvarajući domaći obrok u jelo poput onog iz restorana. Ovaj dodatak učinit će supu zdravijom jer pomaže tijelu da bolje apsorbuje vitamine.

Također, maslinovo ulje najbolje funkcioniše sa supama na bazi povrća, poput paradajza, mrkve i leće, kao i sa bistrim pilećim supama. Savjetuje se da izbjegavate dodavanje maslinovog ulja u kremaste supe, ili u supe sa sirom jer su one dovoljno guste i bogate masnoćama.

Uz to, savjetuje se da dodajete začine u supu tokom cijelog procesa kuhanja, kao i da je redovno probate. So će pomoći da izvučete prirodne okuse iz sastojaka, dok će biber dati toplinu koja sprječava da jelo bude jednolično, prenosi KLix.

