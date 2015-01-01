Riječ struke Svaki cheeseburger koji pojedemo skraćuje naš život

Nutricionista iz SAD-a je govorio o tome koliko tačno minuta samo jedan cheeseburger može oduzeti od tvog života – pa ako si planirao/la započeti novu godinu uz malo fast fooda, možda bi trebao/la razmisliti dvaput.

Ovo oštro otkriće iznio je nutricionista Luis Zamora u TV emisiji “Y ahora Sonsoles”, tokom koje je objasnio kako ultra-prerađena hrana može utjecati na očekivani životni vijek.

Naravno, većina nas već zna da ultra-prerađena hrana, poput smrznutih pizza, instant rezanaca i jela iz mikrovalne, nije baš najzdraviji izbor, ali spoznaja da ona može direktno utjecati na dužinu života može biti prilično šokantna.

Prema pregledu studija objavljenom u British Medical Journalu 2024. godine, ultra-prerađena hrana (UPF) povezana je s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući bolesti srca, mentalne poremećaje i dijabetes tipa 2, među ostalim.

Ipak, uprkos tome, podaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) iz 2024. godine pokazali su da je između 2021. i 2023. godine prosječno 53 posto dnevno unesenih kalorija kod odraslih dolazilo iz ultra-prerađene hrane,piše Vijesti

Pa, koliki utjecaj zapravo može imati nešto tako jednostavno kao cheeseburger?

Pozivajući se na studiju istraživača s Univerziteta u Michiganu, Zamora je rekao:

„Svaki hot dog u prosjeku smanjuje očekivani životni vijek za 36 minuta. Studija nam pokazuje da bezalkoholna pića, čak i ona bez šećera, oduzimaju 12 minuta života.

Svaki cheeseburger oduzima 9 minuta. Slanina i svo prerađeno crveno meso – svaka porcija može oduzeti i do šest minuta života.“

Iako devet minuta možda ne zvuči mnogo u kontekstu cijelog života, važno je napomenuti da se ti minuti mogu brzo nagomilati ako redovno konzumiraš ultra-prerađenu hranu.

Ove procjene dolaze od istraživača Katerine Stylianou i Oliviera Jollieta, koji su analizirali različite namirnice na osnovu njihovog sastava kako bi utvrdili koristi ili negativne posljedice njihove konzumacije.

