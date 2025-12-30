Izbjegavajte med ako imate ove bolesti

Med je jedan od najpopularnijih prirodnih zaslađivača i često se smatra zdravijom alternativom šećeru, no ljekari upozoravaju da nije prikladan za svakoga. Iako većina ljudi može uživati u njegovim svojstvima bez brige, pojedine grupe trebale bi ga izbjegavati ili konzumirati s velikim oprezom. Upravo zato važno je znati u kojim zdravstvenim stanjima med može biti rizičan, kako biste izbjegli neželjene posljedice i sačuvali svoje zdravlje.

Dijabetes

Prije svega, odrasle osobe s dijabetesom trebaju biti vrlo oprezne s unosom meda. Zbog visokog udjela prirodnih šećera med može brzo povisiti nivo glukoze u krvi. Iako se često spominje kao “prirodnija” opcija, to ne znači da je sigurna za osobe koje imaju problema s regulacijom šećera. Ljekari savjetuju da se med izbjegava ili koristi isključivo u strogo kontroliranim količinama.

Još jedna grupa kojoj se ne preporučuje med su osobe s nasljednom fruktoznom intolerancijom. Kod njih konzumacija fruktoze, koja je jedan od glavnih sastojaka meda, može izazvati teške tegobe i ozbiljno narušiti zdravlje. Za te je osobe med namirnica koju bi u potpunosti trebale izbjegavati kako bi spriječile neugodne i potencijalno opasne reakcije.

Alergije

Med također može predstavljati problem osobama s izrazito jakim alergijama, naročito onima koje reagiraju na pelud. Budući da med može sadržavati tragove različitih alergena, kod osjetljivih ljudi može izazvati reakcije poput otežanog disanja, oticanja, svrbeža ili drugih simptoma. Stručnjaci savjetuju oprez svima koji imaju historiju ozbiljnih alergijskih reakcija.

Osobe s oslabljenim imunitetom, poput onih koje primaju imunosupresivnu terapiju, prolaze kroz hemoterapiju ili su imale transplantaciju, također bi trebale biti pažljive. Ljekari često preporučuju izbjegavanje sirovog ili nepasteriziranog meda, jer takvi proizvodi mogu sadržavati mikroorganizme koji kod osoba s oslabljenom obrambenom sposobnošću mogu predstavljati rizik.

Opasan za bebe

Tek nakon odraslih grupa dolazi najstroža preporuka: med se ne smije davati bebama mlađima od godinu. Ljekari ističu da med može sadržavati bakterijske spore koje u nerazvijenom probavnom sistemu dojenčadi mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Zato djeci do 12 mjeseci ne treba davati med ni u tragovima, bez obzira na oblik ili količinu.

Iako je med ukusan i mnogima koristan, važno je znati kada može biti štetan. Ako pripadate nekoj od rizičnih grupa ili niste sigurni smijete li ga konzumirati, savjet ljekara najbolji je put do sigurnog izbora. Na taj način i dalje možete uživati u zdravoj prehrani, ali bez nepotrebnog rizika, prenosi Avaz.

Facebook komentari