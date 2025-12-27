Puding keksići: Gotovi su za osam minuta

Napravite ukusne puding keksiće za osam minuta.

Sastojci:

Vanilija:

125 g maslaca

50 g šećera u prahu

2 vanilin šećera

125 g brašna glatkog

50 g praška za puding od vanilije

Čokolada:

125 g maslaca

50 g šećera u prahu

2 vanilin šećera

125 g brašna glatkog

50 g praška za puding od čokolade

Priprema:

Ručno izmiješajte maslac sa šećerom u prahu i vanilin šećerom. Dodajte i brašno te ga umiješajte u smjesu. Na kraju dodajte prašak za puding od vanilije i opet dobro umijesite. Prebacite smjesu u vrećicu za zamrzavanje i ostavite u frižider na pola sata.

Pred kraj odmaranja tijesta za keksiće od vanilije napravite čokoladnu smjesu. Tijesto prebacite u vrećicu za zamrzavanje te ostavite u frižideru pola sata. Izvadite svijetlu smjesu iz frižidera. Od nje kidajte komadiće tijesta veličine lješnjaka. Pravite loptice od tijesta i stavljate ih na pleh obložen pek-papirom ostavljajući razmak na plehu jer će keksići narasti.

Svaku lopticu stisnite viljuškom da na njoj ostane trag, te ih pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni osam minuta. Na isti način postupite i sa tamnom smjesom. Ohlađene keksiće čuvajte na hladnom mjestu.

Facebook komentari