Puding keksići: Gotovi su za osam minuta

Napravite ukusne puding keksiće za osam minuta.
Sastojci:
Vanilija:
125 g maslaca
50 g šećera u prahu
2 vanilin šećera
125 g brašna glatkog
50 g praška za puding od vanilije
Čokolada:
125 g maslaca
50 g šećera u prahu
2 vanilin šećera
125 g brašna glatkog
50 g praška za puding od čokolade
Priprema:
Ručno izmiješajte maslac sa šećerom u prahu i vanilin šećerom. Dodajte i brašno te ga umiješajte u smjesu. Na kraju dodajte prašak za puding od vanilije i opet dobro umijesite. Prebacite smjesu u vrećicu za zamrzavanje i ostavite u frižider na pola sata.
Pred kraj odmaranja tijesta za keksiće od vanilije napravite čokoladnu smjesu. Tijesto prebacite u vrećicu za zamrzavanje te ostavite u frižideru pola sata. Izvadite svijetlu smjesu iz frižidera. Od nje kidajte komadiće tijesta veličine lješnjaka. Pravite loptice od tijesta i stavljate ih na pleh obložen pek-papirom ostavljajući razmak na plehu jer će keksići narasti.
Svaku lopticu stisnite viljuškom da na njoj ostane trag, te ih pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni osam minuta. Na isti način postupite i sa tamnom smjesom. Ohlađene keksiće čuvajte na hladnom mjestu.