Vječna dilema ljubitelja gljiva: Treba li ih prati prije kuvanja ili ne?

Da li ih treba prati pod mlazom vode ili je bolje samo nježno obrisati?

Gljive su poput spužvi – upijaju vlagu, a previše vode može da im oduzme onaj prepoznatljivi ukus i teksturu.

S druge strane, ostaviti ih prljave nije najbolja opcija, a u nekim slučajevima može uticati i na bezbjednost jela.

Zašto je čišćenje gljiva važno?

Gljive su prirodni proizvodi koji rastu blizu zemlje, pa je sasvim normalno da na njima ostane malo zemlje, lišća ili drugih nečistoća.

Iako nam se čini da ih je najbolje odmah dobro oprati, važno je znati da gljive nisu kao povrće koje može da se ispira pod vodom bez problema.

One su izuzetno porozne i upijaju vlagu kao spužve, što može promijeniti njihovu teksturu i ukus nakon kuvanja. Zato je pravilno čišćenje ključno za savršen rezultat.

Pranje ili brisanje – šta je bolje?

Najčešći savjet koji ćete čuti od iskusnih kuvara jeste da gljive treba samo da obrišete vlažnom krpom ili mekanom četkicom, naročito ako su one svježe i nisu jako prljave.

Ova metoda čuva njihovu prirodnu vlažnost i intenzivan ukus, a ujedno uklanja prašinu i blage nečistoće.

Idealno je koristiti blago navlaženu krpu ili četkicu, kako ne biste dodavali previše vode.

Međutim, ako su gljive puno prljave ili imaju ostatke zemlje između nabora, može biti neophodno kratko i brzo ispiranje pod mlazom hladne vode.

U tom slučaju, važno je da ih odmah nakon toga pažljivo osušite kuhinjskim papirom ili krpom, da bi se uklonila višak vlage.

Kako pravilno prati gljive?

Ako odlučite da ih perete, uradite to brzo i efikasno. Stavite gljive u cjediljku i brzo ih prođite pod hladnom vodom, bez potapanja u vodu.

Ne ostavljajte ih da se natapaju, jer će upiti previše vode i nakon kuvanja postati gumene i bezukusne.

Nakon pranja, obavezno ih odmah osušite i iskoristite u receptu.

Dodatni savjeti za čišćenje

Nemojte guliti previše kože: Većina jestivih pečurki, poput šampinjona, nema potrebe za guljenjem. Tanak sloj kože je jestiv i pomaže u očuvanju sočnosti.

Koristite odgovarajuću četkicu: Posebne četkice za gljive ili čak mala četkica za zube mogu biti odličan alat za uklanjanje tvrdokornih nečistoća, prenosi Euronews.

Čistite neposredno prije spremanja: Nemojte čistiti pečurke previše unaprijed jer će tada brže propadati,pišu Nezavisne

