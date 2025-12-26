Kako da krofne budu savršeno mekane i lagane

To ne znači da morate odustati od uživanja u ovoj poslastici. Uz nekoliko jednostavnih, ali efikasnih trikova, možete pripremiti krofne koje su vazdušaste, lagane i jednako ukusne, a pritom neuporedivo manje masne.

Dodavanje praška za pecivo čini krofne vazdušastim i laganim

Jedan od najvažnijih trikova za manje masne krofne jeste dodavanje praška za pecivo ili sode bikarbone u testo. Ovi sastojci pomažu tijestu da naraste ravnomjerno, stvarajući fine mjehuriće vazduha unutar krofni, što smanjuje upijanje ulja tokom prženja.

Bez njih, tijesto postaje gusto i upija više masnoće, što dovodi do teških i masnih krofni. Pravilna količina praška ili sode bikarbone ključna je – previše može promjeniti ukus i teksturu, dok premalo neće dati željeni efekat,pišu Nezavisne

Odmaranje tijesta smanjuje masnoću i poboljšava ukus

Drugi ključni korak je odmor tijesta prije prženja i postizanje pravilne konzistencije. Tijesto treba da odstoji dovoljno dugo da kvasac ili prašak za pecivo aktiviraju svoj pun potencijal, a da smjesa nije previše mokra ili tečna.

Ako tijesto “odmori” i postane umjereno vlažno, krofne će biti mekane, vazdušaste i upijaće znatno manje ulja. Ovaj proces takođe poboljšava ukus i omogućava ravnomjerno prženje, što je posebno važno kada se krofne pripremaju u domaćoj kuhinji.

Pravilno zagrijavanje ulja i uklanjanje viška masnoće nakon prženja mijenja teksturu

Često zanemaren, ali izuzetno važan korak jeste temperatura ulja. Ulje mora biti prethodno zagrijano na optimalnu temperaturu – hladno ulje izaziva da krofne postanu masne i teške, dok previše vruće ulje može spali spolja, a ostaviti tijesto sirovo iznutra.

Nakon prženja, krofne treba staviti na rešetku ili papirni ubrus kako bi višak masnoće bio uklonjen, čime se dodatno smanjuje masnoća i krofne ostaju lagane i ukusne.

Facebook komentari