Tajni sastojak pomaže: Trik za najhrskavije krompiriće

Otkrijte trik slavnih kuvara. Uz jedan trik sa sodom bikarbonom dobićete najhrskavije krompiriće iz rerne. Garantovano uspjeva i nema greške.

Jedan kuvar je na društvenim mrežama podijelio trik za spremanje pečenog krompira, a sve što je potrebno je da pratite korake i pripremite samo nekoliko sastojaka: krompir, so i sodu bikarbonu.

Upravo je tajna u tom bijelom prahu.

Otkrivamo kako da vam krompir ispadne savršeno hrskav spolja i mekan iznutra, tako da dobijete najhrskavije krompiriće koje ste ikada jeli.

Prvo, kuvar preporučuje da operite i oljuštite krompir prije nego što ga isejckate.

Stavite krompr u šerpu sa vodom i dodajte četvrtinu šolje soli.

Sačekajte da proključa i zatim dodajte kašičicu sode bikarbone – to je trik. Soda bikarbona razbija površinu krompira, a pečenjem tako dobijene skrobne korice dobijate hrskav specijalitet.

Kuvajte krompir 20-25 minuta dok ne omekša. Zagrijanu posudu za pečenje na na 180 stepeni Celzijusa,pišu Nezavisne

Ocijedite krompir, dodajte malo ulja i malo soli. Krompir stavite u posudu koju ste namijenili za pečenje i možete, po želji, dodati još malo ulja.

Pecite ga 35 do 40 minuta. Obavezno povremeno okrećite krompir tako da dobiju dobru, ujednačenu koru. Poslužite sa solju i biberom.

Savršena hrskavost

Ovaj jednostavan trik mijenja sve kada je u pitanju pečenje krompira. Više nema potrebe za dubokim prženjem da biste dobili savršenu teksturu. Uz samo jednu kašičicu sode bikarbone, dobićete najhrskavije krompiriće iz rerne – savršeno hrskave spolja i mekane iznutra.

