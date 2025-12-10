Tajna savršenih kobasica: Dovoljno je da napravite ovo

Iako se uglavnom brzo termički obrađuju, kulinarski stručnjaci ističu da jedna metoda posebno doprinosi tome da ostanu sočne u sredini.

Prema savjetima portala Good Food, najbrži i energetski najefikasniji način pripreme kobasica je korištenje friteze. Ova metoda, navode stručnjaci, omogućava da spoljašnjost bude hrskava, dok unutrašnjost zadržava vlagu. Kao mjeru porcija preporučuju šest kobasica za šest osoba, odnosno dvanaest ako svako želi po dvije.

Prije početka pripreme kobasice je potrebno izbosti kako bi tokom pečenja ispuštale višak masnoće, a zatim ih rasporediti u jedan sloj u korpi friteze. Zbog visokog sadržaja masti, kobasice lako mogu nagorjeti izvana prije nego što se dovoljno ispeku iznutra, pa je odabir prave temperature presudan. Preporučena temperatura je 180°C, uz vrijeme pečenja od 10 do 15 minuta i okretanje svakih pet minuta kako bi se postigla ravnomjernost.

Ovako pripremljene kobasice mogu se poslužiti samostalno, uz prilog ili sos, ali i koristiti kao sastojak u jelima poput ragu umaka. Pravilna priprema osigurava optimalnu teksturu i ukus, bez obzira na to radi li se o Cumberland, Lorne, talijanskim ili drugim vrstama kobasica.

Za one koji žele smanjiti udio masnoće, stručnjaci preporučuju pečenje u rerni. U tom slučaju kobasice treba bocnuti kako bi dio masnoće iscurio tokom pečenja, a zatim ih peći na 190°C (170°C ventilator) oko 20 do 25 minuta, uz povremeno okretanje. Kada su gotove, trebale bi imati zlatno-smeđu koru izvana i svijetlosmeđu unutrašnjost bez tragova sirovog mesa, prenosi Radiosarajevo.

