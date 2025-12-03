Kako svakodnevno ispijanje soka od narandže utječe na organizam

U maloj, ali detaljnoj studiji, 20 zdravih odraslih osoba pilo je oko dvije šolje stopostotnog soka od narandže svaki dan tokom dva mjeseca.

Istraživači sa Univerziteta u Sao Paulu u Brazilu, Državnog univerziteta Sjeverne Karoline i Univerziteta Kalifornije u Davisu pratili su promjene u više od 1.700 gena unutar imunoloških ćelija učesnika, otkrivajući velike promjene u genetskoj aktivnosti povezane s krvnim pritiskom, metabolizmom masti i upalom – svim ključnim faktorima kardiovaskularnog zdravlja.

Nalazi ističu kako citrusni flavonoidi – biljni spojevi koji se nalaze i u bobičastom voću, čaju i kakau, a koji djeluju kao antioksidansi i protuupalna sredstva – mogu utjecati na tijelo na molekularnom nivou. Istraživanje je objavljeno u časopisu Molecular Nutrition & Food Research krajem oktobra.

Većina promjena među učesnicima ukazivala je na nižu upalu i zdraviju funkciju krvnih sudova, iako su se odgovori razlikovali ovisno o tjelesnoj težini. Učesnici s normalnom težinom pokazali su promjene u genima povezanim s upalom, dok su oni s prekomjernom težinom pokazali promjene povezane s metabolizmom masti i potrošnjom energije.

“Ovi nalazi pojačavaju terapeutski potencijal soka od narandže pružajući neviđen uvid u molekularne mehanizme koji stoje iza njegovih zdravstvenih učinaka”, napisali su istraživači.

Rezultati također ukazuju na to da tjelesna težina “može utjecati na molekularni odgovor na bioaktivne spojeve u soku od narandže i pružiti informacije za personalizirane preporuke o konzumaciji hrane bogate flavonoidima”, dodali su, prenosi Klix.

