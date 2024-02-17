Dodajte kakao u kafu i izbjegnite nadimanje i bol u želucu

Američki gastroenterolog Džozef Salhab objašnjava da polifenoli iz kafe hrane korisne bakterije u crijevima i pomažu u ograničavanju rasta štetnih mikroorganizama. Njihov efekat može biti još snažniji ako se kafi doda mala kašičica kakaa.

Kakao je jedna od najbogatijih prirodnih namirnica polifenolima, što ga čini moćnim probiotikom koji potiče rast dobrih bakterija u crijevima. Osim toga, sadrži dijetetska vlakna ključna za urednu probavu, čime jutarnji napitak postaje idealna kombinacija za početak dana.

Istraživanja pokazuju da spojevi iz kafe i kakaa djeluju sinergijski: kofein podstiče budnost i energiju, dok teobromin iz kakaa pomaže u održavanju koncentracije. Flavonoidi iz kakaa dodatno pozitivno utiču na kognitivne funkcije i zdravlje mozga.

Odrasla osoba bi dnevno trebala unijeti između 25 i 38 grama vlakana, što je u savremenoj ishrani često teško postići. Dodavanjem jedne do dvije kašičice kakaa u jutarnju kafu ne samo da se povećava unos vlakana, već se i dodatno potiče rad crijeva, smanjujući rizik od zatvora.

Mnogi primijete prve promjene u vidu osjećaja lakoće i uredne probave. Ako vas kafa inače nadima, problem često nisu sama kafa, već dodaci poput mlijeka, vrhnja ili zaslađivača. Osobe sa sindromom iritabilnog crijeva ili hroničnim upalnim bolestima crijeva mogu osjećati jače reakcije, ali većina ljudi ne bi trebala imati tegobe.

Kakao u kafi postaje jednostavan, ukusan i prirodan način da jutro počne bez nelagode u stomaku, prenosi Novi.

