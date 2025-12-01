Tri vrste čaja koje pomažu u mršavljenju

Znanje o tome koja hrana i pića podržavaju ciljeve u vezi sa težinom ključno je za svakoga ko želi da smrša ili održi zdravu težinu.

I dok nije iznenađujuće što su zaslađena pića i voćni sokovi bogati kalorijama i mogu zahtjevati ograničenje kod osoba koje paze na težinu, neki čajevi mogu podržati ciljeve mršavljenja.

Održivo mršavljenje uključuje zdravu ishranu, vježbanje i dovoljno sna, kao i smanjenje stresa.

Ali, dodatne prakse, poput konzumiranja čaja, mogu podržati opšte zdravlje, uključujući i mršavljenje.

Objašnjavamo kako ovo funkcioniše i koji čajevi mogu pomoći u naporima za mršavljenje.

Koji je najbolji čaj za mršavljenje?

Čak i jednostavan čin pripreme i ispijanja čaja može igrati ulogu u gubitku težine.

Jedna od najznačajnijih prednosti čaja je što podstiče svjesnost, kaže Britani Verner, registrovana dijetetičarka iz Pensilvanije.

Ona je i članica Forbes Health savjetodavnog odbora.

“Pravljenje pauze i priprema čaja omogućava nam da provjerimo signale gladi, što vodi ka svesnijim odlukama o hrani. Topli čaj takođe ima umirujući efekat koji može smanjiti emocionalno prejedanje”, dodaje ona.

Najpopularniji čajevi za konzumiranje su crni čaj, zeleni čaj i ulong (oolong) čaj.

Pored toga što su praktično bez kalorija, sadrže sastojke koji mogu doprinijeti mršavljenju.

Evo šta znamo o konzumiranju čaja — bez dodatog šećera ili milijeka — i mršavljenju.

Crni čaj

Pijenje crnog čaja može doprinijeti mršavljenju zbog kofeina.

“Kofein u crnom čaju blago povećava dnevnu potrošnju kalorija”, ističe Verner.

Zapravo, pregled kontrolisanih studija iz 2019. pokazao je da unos kofeina može doprinijeti smanjenju masnog tkiva, indeksa tjelesne mase (BMI) i tjelesne masti. Šolja crnog čaja od dva decilitra sadrži oko 48 miligrama kofeina.

Crni čaj takođe sadrži polifenole, spojeve koji se nalaze u biljnoj hrani. Oni mogu pružiti zaštitu od tipa 2 dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, između ostalih koristi.

Efekat crnog čaja na mršavljenje je vrlo mali, kaže Verner.

Ali, može pomoći u mršavljenju kao piće bez kalorija. I naravno, bez kalorija je samo kada se priprema bez šećera i mlijeka.

“Preporučila bih crni čaj kao dobru niskokaloričnu zamjenu za zaslađena pica”, dodaje.

Ustvari, pijenje čaja najviše utiče na težinu kada zamjenjuje pića sa puno kalorija.

Zeleni čaj

Pijenje zelenog čaja ima nekoliko zdravstvenih prednosti. Doprinos mršavljenju može biti jedna od njih.

Zeleni čaj se pravi kuvanjem na pari, prženjem u tiganju, a zatim sušenjem listova čaja.

Šolja od dva decilitra sadrži oko 29 miligrama kofeina. Pored kofeina, “u čaju postoje spojevi koji mogu igrati ulogu u našem metabolizmu”, navodi Verner.

“Antioksidant katehin se uglavnom nalazi u zelenom čaju. Pokazano je da poboljšava oksidaciju masti i ukupni metabolizam”.

Antioksidanti štite ćelije od slobodnih radikala, nestabilnih ćelija koje mogu igrati ulogu u starenju i bolestima poput raka.

Katehini se nalaze u nekim čajevima i namirnicama, poput mahunarki. Mogu pomoći u prevenciji hroničnih bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti i dijabetes tipa 2. Kombinacija katehina i kofeina može uticati na težinu osobe, u zavisnosti od njihove fizičke aktivnosti, prema Nacionalnom centru za komplementarnu i integrativnu medicinu. Pregled 26 kontrolisanih studija u trajanju od osam do 12 nedelja pokazao je da konzumacija čaja, uglavnom zelenog čaja, doprinosi mršavljenju.

Ipak, potrebna su dodatna istraživanja na ljudima kako bi se potvrdili pozitivni efekti katehina na upravljanje težinom.

Ulong čaj

Kao i crni i zeleni čaj, ulong čaj se pravi od biljke Camellia sinensis. Dok se crni čaj obrađuje fermentacijom, ulong čaj je samo djelimično fermentisan.

Više od 100 jedinjenja je identifikovano u ulong čaju. Pregled literature o ovom čaju pokazao je da može pomoći u prevenciji gojaznosti i nastanku dijabetesa. Među njegovim brojnim jedinjenjima, ulong čaj sadrži katehine, koji mogu podržati mršavljenje.

Pijenje bilo koje vrste čaja može biti prijatna, umirujuća aktivnost koja može imati koristi i šire od doprinosa mršavljenju.

“Čajevi imaju više sastojaka koji, iako ne utiču direktno na gubitak masti, podržavaju opšte zdravlje”, kaže Verner.

“Biljni čajevi su obično bez kofeina i, iako neće podsticati gubitak masti, mogu pomoći u podršci opštem blagostanju, varenju, hidraciji i regulaciji apetita”, dodaje.

“Nana i đumbir podržavaju zdravo varenje, dok cimet i hibiskus pozitivno utiču na regulaciju šećera u krvi i snižavanje krvnog pritiska”, prenosi Forbes.

