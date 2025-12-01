Kolač sa makom, biskvitom i čokoladnom kremom – brzo i jednostavno

Danas sam pravila kolač koji je postao moj omiljeni desert za svaki dan – ima crni biskvit, gusti mak fil, bijeli biskvit preko i čokoladnu kremu umjesto glazure. Ono što mi se najviše sviđa je što je jednostavan, a opet izgleda i miriše kao pravi domaći kolač.

—

Sastojci

Crni biskvit

1 jaje

60 g šećera

25 ml ulja

25 ml mlijeka ili jogurta

1 puna kašika kakaa

80–90 g brašna

prstohvat praška za pecivo

Gusti mak fil

100 g mljevenog maka

250–300 ml mlijeka

2 kašike šećera

1 kašika griza (za zgušnjavanje)

Bijeli biskvit

1 jaje

50 g šećera

25 ml ulja

25 ml mlijeka/jogurta

60–70 g brašna

1/4 praška za pecivo

1/2 vanilin šećera

Čokoladna krema (umjesto glazure)

500 ml mlijeka

1 kesica čokoladnog pudinga

100 g čokolade

3–4 kašike šećera

1 kašika gustina (za dodatno zgušnjavanje)

—

Priprema

1. Crni biskvit

1. Umutim jaje sa šećerom dok ne postane pjenasto.

2. Dodam ulje, mlijeko i kakao, sjednim.

3. Prosijem brašno sa praškom i lagano umiješam.

4. Izlijem u pleh obložen papirom i pecem 8–10 minuta na 180°C.

2. Gusti mak fil

1. U šerpicu stavim mlijeko, šećer i griz, kuham par minuta dok se zgusne.

2. Prelijem preko crnog biskvita.

3. Ako je previše tečno, stavim u rernu samo gornji grijač 5–7 minuta na 180°C, da se stabilizuje.

3. Bijeli biskvit

1. Umutim jaje sa šećerom i vanilin šećerom.

2. Dodam ulje i mlijeko, sjednim.

3. Prosijem brašno sa praškom i lagano umiješam.

4. Polako prelijem preko zgusnutog maka i pecem 10–12 minuta samo gornjim grijačem na 180°C.

4. Čokoladna krema

1. U malo mlijeka razmutim puding i gustin.

2. Ostatak mlijeka zagrijem sa šećerom.

3. Dodam smjesu pudinga i kuham uz stalno miješanje dok se zgusne (4–5 minuta).

4. Skidam s vatre i dodam čokoladu, miješam dok se potpuno ne otopi.

5. Ohladim 1–2 minute i prelijem preko kolača.

—

Savjeti i trikovi

Bijeli biskvit prelij polako, kašikom, da ne probije mak.

Mak fil se blago stvrdne prije bijelog biskvita, da kolač ne potone.

Krema će se dodatno stisnuti kad se kolač ohladi, pa je idealna za rezanje i serviranje.

Ako želiš intenzivniji čokoladni okus, dodaj još par kockica čokolade u kremu.

—

Ovaj kolač je brz, jednostavan i vizualno efektan – savršen za kada želiš nešto domaće, a bez komplikacija.

