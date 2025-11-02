Ako volite kolače s izraženim, punim ukusom, ovaj crni kolač s kafom i orasima biće pravi pogodak. Spoj mekanog čokoladnog biskvita, mirisne kafe u kremi i bogate orašaste glazure daje savršenu ravnotežu između slatkog i blago gorkastog. Rezultat je desert koji izgleda raskošno, a pravi se od jednostavnih, lako dostupnih sastojaka.

PRIPREMU CIJELOG RECEPTA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:

Ovaj kolač je idealan za goste, posebne prilike, ali i za one trenutke kada želite sebi priuštiti nešto posebno uz šoljicu omiljenog napitka.

Sastojci

Crni biskvit (kalup 26×22 cm):

2 jaja

140 g glatkog brašna

100 g šećera

1 vanilin šećer

1 prašak za pecivo

2 kašike kakaa

100 ml ulja

120 ml mlijeka

Krema od kafe:

1 l mlijeka

2 kesice pudinga od vanile

6 kašika gustina (oko 70 g)

150 g šećera

2–3 kašike instant kafe (u granulama)

1 vanilin šećer

50 g maslaca

Čokoladno-orašasta glazura:

300 ml mlijeka

5 kašika šećera

3 kašike kakaa

4 kašike gustina

60–70 g mljevenih oraha

1 kašika maslaca

Priprema

U posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte mlijeko i ulje, pa lagano umiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Smjesu izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180°C oko 20–25 minuta. Pečeni biskvit ostavite da se potpuno ohladi.

Za kremu odvojite oko 200 ml mlijeka i u toj količini razmutite puding i gustin. Ostatak mlijeka stavite na šporet, dodajte šećer, vanilin šećer i instant kafu, pa zagrijavajte do vrenja. Kada provri, dodajte smjesu s pudingom i kuhajte uz stalno miješanje dok ne dobijete gustu, glatku kremu. Na kraju umiješajte maslac.

Glazuru pripremite tako što ćete u šerpi na laganoj vatri miješati mlijeko, šećer, kakao i gustin dok ne dobijete sjajnu, gustu smjesu. Sklonite s vatre, dodajte mljevene orahe i maslac, pa sve dobro promiješajte.

Na ohlađeni biskvit rasporedite toplu kremu od kafe i poravnajte. Zatim preko kreme premažite čokoladno-orašastu glazuru. Ostavite kolač nekoliko sati u frižideru kako bi se lijepo stegao, a zatim ga režite na kocke i poslužite.

