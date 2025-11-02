Ako volite kolače s izraženim, punim ukusom, ovaj crni kolač s kafom i orasima biće pravi pogodak. Spoj mekanog čokoladnog biskvita, mirisne kafe u kremi i bogate orašaste glazure daje savršenu ravnotežu između slatkog i blago gorkastog. Rezultat je desert koji izgleda raskošno, a pravi se od jednostavnih, lako dostupnih sastojaka.
Ovaj kolač je idealan za goste, posebne prilike, ali i za one trenutke kada želite sebi priuštiti nešto posebno uz šoljicu omiljenog napitka.
Sastojci
Crni biskvit (kalup 26×22 cm):
2 jaja
140 g glatkog brašna
100 g šećera
1 vanilin šećer
1 prašak za pecivo
2 kašike kakaa
100 ml ulja
120 ml mlijeka
Krema od kafe:
1 l mlijeka
2 kesice pudinga od vanile
6 kašika gustina (oko 70 g)
150 g šećera
2–3 kašike instant kafe (u granulama)
1 vanilin šećer
50 g maslaca
Čokoladno-orašasta glazura:
300 ml mlijeka
5 kašika šećera
3 kašike kakaa
4 kašike gustina
60–70 g mljevenih oraha
1 kašika maslaca
Priprema
U posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte mlijeko i ulje, pa lagano umiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Smjesu izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180°C oko 20–25 minuta. Pečeni biskvit ostavite da se potpuno ohladi.
Za kremu odvojite oko 200 ml mlijeka i u toj količini razmutite puding i gustin. Ostatak mlijeka stavite na šporet, dodajte šećer, vanilin šećer i instant kafu, pa zagrijavajte do vrenja. Kada provri, dodajte smjesu s pudingom i kuhajte uz stalno miješanje dok ne dobijete gustu, glatku kremu. Na kraju umiješajte maslac.
Glazuru pripremite tako što ćete u šerpi na laganoj vatri miješati mlijeko, šećer, kakao i gustin dok ne dobijete sjajnu, gustu smjesu. Sklonite s vatre, dodajte mljevene orahe i maslac, pa sve dobro promiješajte.
Na ohlađeni biskvit rasporedite toplu kremu od kafe i poravnajte. Zatim preko kreme premažite čokoladno-orašastu glazuru. Ostavite kolač nekoliko sati u frižideru kako bi se lijepo stegao, a zatim ga režite na kocke i poslužite.