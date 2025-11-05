Napravite bombice sa suhim šljivama

Sastojci:

500 g suhih šljiva

150 g otopljene čokolade

150 g oraha

100 g mljevenog keksa

3 kašike ruma.

Glazura:

200 g čokolade

5 kašike ulja.

Priprema:

Suve šljive sameljite ili isjeckajte pa poprskajte rumom i promiješajte. Čokoladu otopite na pari, a orahe sameljite. Pomiješajte sve sastojke i smjesu dobro umijesite da se poveže kako bi se bombice lako oblikovale.

Oblikovane kuglice redajte na tanjir obložen streč folijom ili pek-papirom, kako se ne bi lijepile. Obavezno ih ostavite u frižider na najmanje sat vremena prije stavljanja glazure, jer će glazura ljepše da se sljubi s njima ako su hladne.

Čokoladu i ulje stavite u staklenu činiju pogodnu za kuhanje na pari i istopite ih, ili to uradite u mikrovalnoj. Rashlađene bombice stavite na viljušku pa jednu po jednu pažljivo uranjajte u otopljenu glazuru. Zatim ih spustite na tanjir ili na žicu kako bi se ocijedile i glazura stvrdnula.

