Napravite bombice sa suhim šljivama

Sastojci:
500 g suhih šljiva
150 g otopljene čokolade
150 g oraha
100 g mljevenog keksa
3 kašike ruma.
Glazura:
200 g čokolade
5 kašike ulja.
Priprema:
Suve šljive sameljite ili isjeckajte pa poprskajte rumom i promiješajte. Čokoladu otopite na pari, a orahe sameljite. Pomiješajte sve sastojke i smjesu dobro umijesite da se poveže kako bi se bombice lako oblikovale.
Oblikovane kuglice redajte na tanjir obložen streč folijom ili pek-papirom, kako se ne bi lijepile. Obavezno ih ostavite u frižider na najmanje sat vremena prije stavljanja glazure, jer će glazura ljepše da se sljubi s njima ako su hladne.
Čokoladu i ulje stavite u staklenu činiju pogodnu za kuhanje na pari i istopite ih, ili to uradite u mikrovalnoj. Rashlađene bombice stavite na viljušku pa jednu po jednu pažljivo uranjajte u otopljenu glazuru. Zatim ih spustite na tanjir ili na žicu kako bi se ocijedile i glazura stvrdnula.