Uštipci s jogurtom su naš današnji prijedlog.

Sastojci:

250 ml tekućeg jogurta

1 jaje

15 g soli

400 g glatkog brašna

8 g praška za pecivo

ulje za prženje.

Priprema:

1. U veću posudu sipajte jogurt i dodajte jaje. Umutite pjenjačom, dodajte so i opet sve izmiješajte.

2. Zatim ubacite dio brašna i dio praška za pecivo te počnite ručno miješati. Zamijesite glatko tijesto.

3. Tijesto prebacite na pobrašnjenu podlogu te ga razvaljajte tanko, na oko pet milimetara debljine. Režite ga na željene oblike,piše Avaz

4. U širu posudu na šporetu sipajte ulje te ga zagrijte. Uštipke pržite na srednje jakoj vatri s obje strane do zlatnožute boje. Servirajte uz ajvar, kajmak ili neki drugi slani namaz.

