Kafa ili zeleni čaj – šta je bolje za zdravlje mozga?

Brojna istraživanja pokazala su da kafa može smanjiti rizik od Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, dok zeleni čaj ima potencijal da uspori kognitivni pad, posebno kod starijih osoba. Za mnoge, kafa je mnogo više od jutarnjeg rituala – ona je svakodnevni saveznik za koncentraciju i pamćenje. Zahvaljujući kofeinu, povećava budnost, fokus i pažnju, a istovremeno smanjuje umor. Naučnici ističu da redovno ispijanje kafe može pomoći u sprečavanju nakupljanja moždanih plakova povezanih sa starenjem i neurodegenerativnim bolestima, piše Vijesti.ba.

Osim kofeina, kafa sadrži i polifenole – antioksidanse koji povoljno djeluju na crijevni mikrobiom, a time i na zdravlje mozga. Stručnjaci savjetuju da se koristi kvalitetna, organska kafa, pripremljena s čistom vodom bez fluora, kako bi njene blagodati bile maksimalne. Zeleni čaj sadrži manju količinu kofeina od kafe, ali zato ima L-teanin – aminokiselinu koja istovremeno potiče smirenost i koncentraciju. Ova kombinacija donosi uravnotežen osjećaj budnosti bez nervoze ili „energetskog pada“ koji ponekad izaziva kafa.

Poput kafe, i zeleni čaj je bogat polifenolima koji štite moždane ćelije i podržavaju zdravlje crijeva. Redovna konzumacija može poboljšati pamćenje, pažnju i mentalnu jasnoću, naročito u starijoj dobi. I kafa i zeleni čaj imaju svoje prednosti – kafa nudi brzu mentalnu energiju, dok zeleni čaj osigurava stabilan i smiren fokus. Kako kaže neuroznanstvenik dr. Robert Lou, najbolji izbor je onaj koji najviše prija vašem tijelu i raspoloženju – jer uživanje je, na kraju, najbolji recept za zdrav mozak.

