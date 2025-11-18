Omiljeni napitak mogao bi pomoći kod česte srčane bolesti, pokazuje novo istraživanje

Rezultati pokazuju da svakodnevna šalica kave može smanjiti rizik od povratka ovog poremećaja, i to za čak 39 posto. To dovodi u pitanje dugogodišnji strah da kofein potiče nepravilne otkucaje srca.

Atrijska fibrilacija je česta aritmija nastala zbog nepravilnog i ubrzanog rada pretklijetki, a može povećati rizik od moždanog udara. Zbog toga su se pacijenti često pitali kako smanjiti šansu za njezin povratak. Novo istraživanje prvi je put sustavno ispitalo utjecaj kave na ovo stanje kroz randomizirano ispitivanje nazvano DECAF, prenosi EatingWell.

U studiji je sudjelovalo 200 osoba s poviješću atrijske fibrilacije ili atrijalnog flatera, koje su podijeljene u dvije skupine – jedna je morala piti barem jednu šalicu kave dnevno, a druga potpuno izbjegavati kofein. Nakon šest mjeseci, ispitanici koji su nastavili piti kavu imali su znatno manje ponovnih epizoda aritmije: 47 posto naspram 64 posto u skupini bez kofeina. To predstavlja 39 posto manji rizik od ponovne pojave poremećaja.

Znanstvenici smatraju da bi zaštitni učinak kave mogao biti povezan s blokiranjem određenih receptora koji potiču aritmiju te s protuupalnim svojstvima kave. Studija sugerira da umjerena konzumacija kave može biti sigurna, pa čak i korisna za mnoge pacijente, ali naglašava da se svaki pacijent prije promjena navika treba posavjetovati s liječnikom.

Facebook komentari