Ispirite kuhana jaja hladnom vodom, evo i zašto

Kuhano jaje je dobrodošlo na većini stolova za doručak – iako Njemačko udruženje za ishranu sada preporučuje konzumiranje samo jednog jajeta sedmično (i ne više od tri).

Kada je u pitanju kuhanje jaja, često se postavlja pitanje: Treba li jaja isprati hladnom vodom nakon kuhanja – ili ne? Mišljenja o ovome se razlikuju – i to s dobrim razlogom. Ispiranje ima svoje prednosti i nedostatke. Evo ih:

Razlozi za ispiranje jaja hladnom vodom

Jaje prestaje da se kuha unutra. Kada se jaje izvadi iz vruće vode i ohladi hladnom vodom, temperatura ljuske brzo pada ispod 70 °C. Time se završava proces kuhanja unutar jajeta, prenosi Govorise.

– Dakle, ako pripremate meko kuhana jaja, preporučuje se ispiranje, jer će to održati željenu konzistenciju i spriječiti da jaje postane previše tvrdo.

– Ovo nije potrebno sa tvrdo kuhanim jajima.

Jaje više nije previše vruće. Iako to nije kulinarski razlog, i dalje je praktično: jaje direktno iz ključale vode ima skoro 100 °C i možete se brzo opeći. Ako ga brzo ohladite pod hladnom vodom, lakše ga je držati u ruci i oguliti.

Da li se rashlađena jaja lakše gule? Nažalost ne. Kao što je fizičar Thomas Vilgis objasnio za SZ Magazin 2022. godine, ljuštivost se povećava sa starošću jajeta, a ne zbog hlađenja. Razlog: “U svježe snesenim jajima, proteini se jače vežu za unutrašnju ljusku”, kaže Vilgis. Web stranica Open Science također je došla do istog zaključka u malom eksperimentu.

Razlozi PROTIV ispiranja jaja hladnom vodom

Kraći rok trajanja tvrdo kuhanih jaja. Hlađenje jaja vodom nakon kuhanja, a zatim skladištenje, skraćuje njihov rok trajanja. Brzi temperaturni šok može uzrokovati sitne pukotine u ljusci, unutrašnjost jajeta se skuplja, a voda može prodrijeti ispod ljuske. Budući da voda nije sterilna, mikroorganizmi mogu ući u jaje, ubrzavajući kvarenje.

Jaje ostaje toplo. Ako jaja ne stavite u frižider, ona će duže ostati ugodno topla – što je mnogim ljudima taman kako treba tokom opuštenog doručka, prenosi N1.

Facebook komentari