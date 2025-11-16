Onkologinja otkrila pet opasnih namirnica koje nikad ne konzumira

Nicola Andrews, onkologinja iz Washingtona, navela je 5 namirnica koje ne preporučuje u prehrani, ponajprije zbog općeg zdravlja i mogućih dugoročnih zdravstvenih rizika, prenosi Metropolitan.si.

Andrews kaže da je apstinencija od alkohola dobra za zdravlje. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, tijelo razgrađuje alkohol u kemijsku tvar acetaldehid, koja može utjecati na DNK i spriječiti tijelo da popravlja oštećenja.

Andrews izbjegava mesne prerađevine, hrenovke, salame i druge obrađene mesne proizvode. Svjetska zdravstvena organizacija je 2015. godine proglasila prerađeno meso kancerogenim, naglasivši kako postoji „dovoljno dokaza iz epidemioloških studija da konzumacija prerađenog mesa uzrokuje rak“.

Gazirana pića

Gazirana pića treba izbjegavati zbog visokog udjela šećera, ali ni dijetalne verzije nisu bolji izbor jer obično sadrže umjetna sladila. Također je dokazano da konzumacija zaslađenih ili umjetno zaslađenih pića povećava rizik od srčanih bolesti.

Kofeinska pića

Kava ima brojne zdravstvene prednosti. Umjerena konzumacija kave može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa, moždanog udara i srčanih bolesti. Međutim, te prednosti nestaju kada se šalica kave pretvori u desert. Andrews preporučuje nekoliko ključnih promjena ako volite zaslađene verzije kave: „Volim ledenu ili šlagom obogaćenu kavu ljeti, ali ona vrlo brzo može postati kalorična“, kaže.

Biljna mlijeka

Unatoč popularnosti biljnih alternativa, onkologinja bira punomasne mliječne proizvode bogate hranjivim tvarima. „Ne pijem biljna mlijeka jer imaju vrlo malo nutrijenata“, objašnjava. Njezino mišljenje podržavaju stručnjaci koji upozoravaju da biljne alternative nisu uvijek nutritivno ravnopravne životinjskim. Spojevi u mliječnim proizvodima poput mlijeka, sira, maslaca i jogurta aktiviraju T-stanice koje pomažu imunološkom sustavu u borbi protiv bakterija i tumora te štite od bolesti, prenosi N1.

