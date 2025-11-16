Najmekša lijena pita od jabuka: Mirisna i sočna, baš kao nanina

Lijena pita od jabuka je kolač koji je vjerovatno obilježio svačije djetinjstvo i čiji neodoljivi miris podsjeća na naninu kuhinju. Recept za ovu tradicionalnu deliciju prenosi se s generacije na generaciju, a priprema je brza i jednostavna. Lijena pita od jabuka savršeno ide uz šoljicu kafe.Sastojci
Za tijesto:
500 g brašna
200 g margarina
150 g šećera
2 jaja
1 vanilin šećer
1 kesica praška za pecivo
150 g jogurta
Za nadjev:
1,2 kg jabuka
6 kašika šećera
2 kašičice cimeta
sok od pola limuna
1 šaka mljevenih oraha
Za posipanje:
šećer u prahu
Priprema
Rernu zagrijte na 180 Celzijusovih stepeni. Ogulite jabuke pa ih narendajte i kratko propržite sa šećerom i cimetom. Potom dodajte limun pa pustite da se ohlade,piše Avaz
U jednoj posudi umutite puter sa šećerom pa dodajte jaja i jogurt. Polako umiješajte brašno s praškom za pecivo pa umijesite glatko tijesto. Zatim ga podijelite na dva jednaka dijela.
Jedan dio rastanjite pa stavite u pleh obložen pek papirom. Preko stavite nadjev od jabuka. Onda razvucite drugi dio tijesta pa stavite preko nadeva. Izbockajte viljuškom. Pecite kolač od pola sata do 40 minuta. Pospite obilno šećerom u prahu i isijecite kolač na kocke.