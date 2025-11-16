Najmekša lijena pita od jabuka: Mirisna i sočna, baš kao nanina

Lijena pita od jabuka je kolač koji je vjerovatno obilježio svačije djetinjstvo i čiji neodoljivi miris podsjeća na naninu kuhinju. Recept za ovu tradicionalnu deliciju prenosi se s generacije na generaciju, a priprema je brza i jednostavna. Lijena pita od jabuka savršeno ide uz šoljicu kafe.Sastojci

Za tijesto:

500 g brašna

200 g margarina

150 g šećera

2 jaja

1 vanilin šećer

1 kesica praška za pecivo

150 g jogurta

Za nadjev:

1,2 kg jabuka

6 kašika šećera

2 kašičice cimeta

sok od pola limuna

1 šaka mljevenih oraha

Za posipanje:

šećer u prahu

Priprema

Rernu zagrijte na 180 Celzijusovih stepeni. Ogulite jabuke pa ih narendajte i kratko propržite sa šećerom i cimetom. Potom dodajte limun pa pustite da se ohlade,piše Avaz

U jednoj posudi umutite puter sa šećerom pa dodajte jaja i jogurt. Polako umiješajte brašno s praškom za pecivo pa umijesite glatko tijesto. Zatim ga podijelite na dva jednaka dijela.

Jedan dio rastanjite pa stavite u pleh obložen pek papirom. Preko stavite nadjev od jabuka. Onda razvucite drugi dio tijesta pa stavite preko nadeva. Izbockajte viljuškom. Pecite kolač od pola sata do 40 minuta. Pospite obilno šećerom u prahu i isijecite kolač na kocke.

