Čokoladni desert s malinama: Za sve ljubitelje čokolade

Izuzetno mekan i sočan, ovaj je desert idealan za sve istinske ljubitelje čokolade i slatkih zalogaja koji se tope u ustima. Priprema ovog kolača traje oko 55 minuta, od čega na samu pripremu sastojaka otpada 10 minuta. Recept je srednje zahtjevan, a navedena količina dovoljna je za otprilike 18 porcija.
Sastojci:
Za brownie
čokolada za kuhanje
otopljeni maslac
šećer
jaja
aroma vanilije
brašno
kakao
so
sitne čokoladne mrvice
Cheesecake punjenje
omekšani krem sir
šećer
jaje
arom vanilije
maline
Priprema:
Zagrijte pećnicu na 175 stepeni. Pripremite lim za pečenje veličine 23×23 cm i obložite ga papirom za pečenje.
Za smjesu za brownie, u velikoj posudi zajedno otopite čokoladu i maslac. Sklonite s vatre pa umiješajte šećer. Dodajte jedno po jedno jaje, aromu vanilije, brašno, kakao i so. Miješajte dok smjesa ne postane glatka, a zatim lagano umiješajte čokoladne mrvice.