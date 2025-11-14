Sočni kolač s mandarinama i orasima donosi savršenu kombinaciju blagih citrusnih nota, hrskavih oraha i mekanog biskvita. Odličan je izbor uz popodnevnu kafu, kao slatki doručak koji će vam uljepšati dan. Priprema je jednostavna, a rezultat kolač koji osvaja već na prvi zalogaj. Evo kako ga napraviti.

Potrebni sastojci

Od sastojaka će vam trebati:

jaja

smeđi šećer

ulje

mandarine

glatko brašno

prašak za pecivo

soda bikarbona

so

cimet

orasi

vrhnje za šlag

mascarpone

šećer u prahu

ekstrakt vanilije

Kako se priprema

U većoj posudi pjenasto izmiješajte jaja i šećer dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte ulje, sok i koricu mandarina pa kratko promiješajte. U drugoj posudi sjedinite brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, so i cimet. Suhe sastojke lagano umiješajte u mokre. Na kraju dodajte mljevene i sjeckane orahe kako bi se ravnomjerno rasporedili u smjesi.

Smjesu izlijte u duguljasti kalup obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175°C oko 45 do 50 minuta. Kolač je potrebno potpuno ohladiti prije dodavanja kreme.

Za kremu umutite vrhnje za šlag dok ne postane čvrsto. Dodajte mascarpone, šećer u prahu i vaniliju te nastavite miksati dok ne dobijete glatku i čvrstu kremu. Kremu rasporedite po potpuno ohlađenom kolaču.

Ovaj kolač možete pripremiti i dan ranije, jer će preko noći postati još sočniji. Ako želite dodatnu svježinu, u kremu možete dodati kašiku soka od mandarina.

Facebook komentari