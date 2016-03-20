Prekomjerna konzumacija pomfrita povećava rizik od ove bolesti

Naime, osobe koje jedu pomfrit tri puta sedmično imaju i do 20 posto veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, dok se taj rizik dodatno povećava kod onih koji prženi krompir konzumiraju pet puta sedmično.

Ipak, rizik se ne odnosi na druge načine pripreme krompira. Kuhan, pečen ili pire krompir nisu pokazali negativne efekte koji se povezuju s prženom verzijom, što jasno pokazuje koliko način pripreme utiče na zdravlje.

Također, zamjena nekoliko sedmičnih porcija krompira cjelovitim žitaricama može doprinijeti smanjenju rizika od dijabetesa. Time se dodatno ističe važnost pravilnog izbora namirnica u svakodnevnoj prehrani.

Podsjetimo, Svjetski dan dijabetesa obilježava se danas. Utemeljen je 1991. godine kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog zdravstvene i ekonomske prijetnje koju ova bolest predstavlja, a 2006. postao je i službeni dan Ujedinjenih nacija. Simbol obilježavanja je plavi krug, znak jedinstva i globalne borbe protiv dijabetesa, prenosi Klix.

