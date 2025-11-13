Banane nikad ne ostavljajte na ovom mjestu: Uz jedan trik ostaće svježe 15 dana

Često se desi da napunimo korpu svježim voćem s najboljom namjerom da ga pojedemo u narednih nekoliko dana, ali prije nego što stignemo da uživamo u njemu, ono počne da truhne, gubi svježinu ili postane premekano.

Banane, jagode i breskve su među najčešćim “žrtvama” prebrzog sazrijevanja, a uzrok često nije samo vrijeme, već i način na koji ih čuvamo kod kuće.

Srećom, postoje jednostavni trikovi kojima se svježina voća može produžiti i do nekoliko sedmica.

Banane često postanu smeđe i kašaste samo nekoliko dana nakon kupovine u supermarketu. To može biti izuzetno frustrirajuće, jer ne samo da bacamo novac, već i bespotrebno doprinosimo stvaranju prehrambenog otpada. Prema riječima stručnjaka, nekoliko jednostavnih savjeta za čuvanje moglo bi banane održati svježima i do 15 dana.

„Banane se tako brzo kvare jer nastavljaju brzo sazrijevati nakon branja. Ipak, uz prave metode skladištenja možete značajno produžiti njihov rok trajanja i izbjeći da ih bacite u smeće“, rekao je stručnjak iz Wheeldon Brothersa. Peteljke banana su mjesto gdje se oslobađa većina etilena, a njihovo prekrivanje može pomoći u usporavanju procesa sazrijevanja, piše Daily Express.

„Omotavanje peteljki u providnu ili aluminijsku foliju smanjuje ispuštanje etilenskog gasa i usporava proces sazrijevanja. To je mali, ali efikasan trik koji produžava svježinu voća“, rekli su stručnjaci.

Pobrinite se i da banane držite odvojeno od drugog voća, jer njihovo zajedničko čuvanje može ubrzati sazrijevanje. Ako ih ostavite na tvrdim površinama ili složite jednu na drugu, često dolazi do nagnječenja, što ubrzava njihovo kvarenje.

„Vješanje banana sprječava nagnječenja, a također smanjuje kontakt s etilenom koji je teži od zraka. To je pametan način da banane duže ostanu čvrste i vizualno privlačne“, objasnili su stručnjaci. Ako nemate vješalicu za banane, kuka ispod kuhinjskog ormarića ili viseća korpa za voće jednako dobro funkcionišu,pišu Vijesti

Ostavljanje banana u frižideru često ima lošu reputaciju, jer uzrokuje da kora postane smeđa ili crna. Međutim, unutrašnjost voća ostaje savršena.

„Postoji zabluda da hlađenje uništava banane, ali samo kora mijenja boju. Voće iznutra ostaje svježe i jestivo. Zapravo, hlađenje može pomoći bananama da traju i do 15 dana“, rekli su stručnjaci. Držite ih u papirnoj kesici ili prozračnoj posudi kako biste izbjegli gnjecavo voće.

Facebook komentari