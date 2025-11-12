Kolač s makom i duplom kremom – glazura bez čokolade oduševila sve

Sočan, mirisan i kremast – ovaj kolač spaja jednostavan biskvit s makom, dvije kreme i domaću čokoladnu glazuru koja se pravi bez ijedne kocke čokolade. Svega nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat je kolač koji izgleda i miriše kao iz poslastičarnice.



PRIPREMU RECEPTA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:

Sastojci

Biskvit:

2 jaja

100 g šećera

100 ml ulja

100 ml mlijeka

100 g brašna

1 supena kašika praška za pecivo

5–6 kašika mljevenog maka

Krema:

1 l mlijeka

2 pudinga (1 čokolada + 1 vanilija)

4 kašike šećera

3 kašike brašna

50 g kokosovog brašna

50 g margarina ili maslaca

Glazura:

300 ml mlijeka

3 kašike brašna

3 kašike kakaa

3 kašike šećera u prahu

2 kašike ulja

Priprema

Umutiti jaja i šećer dok smjesa ne posvijetli, zatim dodati ulje i mlijeko. U posebnoj posudi pomiješati brašno, prašak za pecivo i mak, pa sve sjediniti. Smjesu izliti u pleh (20×30 cm) obložen papirom za pečenje i peći na 180°C oko 20 minuta. Ohladiti biskvit.

Za kremu u malo hladnog mlijeka razmutiti pudinge, šećer i brašno. Ostatak mlijeka zagrijati, dodati razmućenu smjesu i kuhati dok se ne zgusne. U vruće dodati kokos i margarin, pa miješati dok se sve ne sjedini. Kremu još toplu rasporediti preko ohlađenog biskvita.

Za glazuru u malo hladnog mlijeka razmutiti brašno, kakao i šećer u prahu. Dodati ostatak mlijeka i kuhati dok se ne zgusne. Skinuti s vatre i umiješati ulje dok masa ne postane sjajna i glatka. Ostaviti da se kratko prohladi, pa preliti preko kolača.

Kolač ohladiti najmanje dva sata prije rezanja.

Ovaj kolač je savršen spoj maka, vanilije, čokolade i kokosa – jednostavan, a izgleda kao da zahtijeva mnogo truda.

