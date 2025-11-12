Kolač s makom i duplom kremom – glazura bez čokolade oduševila sve

Sočan, mirisan i kremast – ovaj kolač spaja jednostavan biskvit s makom, dvije kreme i domaću čokoladnu glazuru koja se pravi bez ijedne kocke čokolade. Svega nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat je kolač koji izgleda i miriše kao iz poslastičarnice.
PRIPREMU RECEPTA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:
Sastojci
Biskvit:
2 jaja
100 g šećera
100 ml ulja
100 ml mlijeka
100 g brašna
1 supena kašika praška za pecivo
5–6 kašika mljevenog maka
Krema:
1 l mlijeka
2 pudinga (1 čokolada + 1 vanilija)
4 kašike šećera
3 kašike brašna
50 g kokosovog brašna
50 g margarina ili maslaca
Glazura:
300 ml mlijeka
3 kašike brašna
3 kašike kakaa
3 kašike šećera u prahu
2 kašike ulja
Priprema
Umutiti jaja i šećer dok smjesa ne posvijetli, zatim dodati ulje i mlijeko. U posebnoj posudi pomiješati brašno, prašak za pecivo i mak, pa sve sjediniti. Smjesu izliti u pleh (20×30 cm) obložen papirom za pečenje i peći na 180°C oko 20 minuta. Ohladiti biskvit.
Za kremu u malo hladnog mlijeka razmutiti pudinge, šećer i brašno. Ostatak mlijeka zagrijati, dodati razmućenu smjesu i kuhati dok se ne zgusne. U vruće dodati kokos i margarin, pa miješati dok se sve ne sjedini. Kremu još toplu rasporediti preko ohlađenog biskvita.
Za glazuru u malo hladnog mlijeka razmutiti brašno, kakao i šećer u prahu. Dodati ostatak mlijeka i kuhati dok se ne zgusne. Skinuti s vatre i umiješati ulje dok masa ne postane sjajna i glatka. Ostaviti da se kratko prohladi, pa preliti preko kolača.
Kolač ohladiti najmanje dva sata prije rezanja.
Ovaj kolač je savršen spoj maka, vanilije, čokolade i kokosa – jednostavan, a izgleda kao da zahtijeva mnogo truda.