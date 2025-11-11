Pileća supa: Grije i dušu i tijelo, a odlična je i za prehladu

Domaća supa je esencijalni dio bosanske kuhinje, ali i mnogih drugih. Istinski zdrava, pogotovo za digestivni trakt, ali i za kosti i zglobove, prehlade i generalno dobra za građenje imuniteta, domaća supa je nešto što je svima potrebno.
Nekada, gotovo kao pravilo je bilo da ručak počinje tanjirom vruće domaće supe. Međutim, zbog brzog ritma i previše dnevnih obaveza ljudi su se većinom odvikli od ove zdrave i korisne navike. Tanjir supe znači zdravlje, pospješuje probavu, daje hranljive sastojke našem organizmu i pomaže kod prehlade.
Donosimo vam recept za pravu domaću pileću supu kako su je pravile naše nane.
Sastojci
1/2 pileta
2 mrkve
1 korijen peršuna
1 celer
1 šaka rezanaca za supu
Priprema
Skuhajte pile s povrćem. Kuhano meso izvadite iz supe i razdvojte meso od kostiju i kožice te ga sitno isjeckajte. Izvadite povrće i isjeckajte. U bistru supu vratite isjeckano meso i povrće. Začinite po ukusu i dodajte šaku rezanaca. Kuhajte još otprilike pet minuta da rezanci omekšaju.