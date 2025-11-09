Naučnici zabrinuti: Popularni dodatak za spavanje može izazvati srčane probleme

Među više od 130.000 odraslih osoba iz više zemalja, oni kojima je melatonin propisan na dulje razdoblje imali su 89 posto veći rizik od zatajenja srca tijekom pet godina, te su imali dvostruko veću vjerojatnost smrti od bilo kojeg uzroka u usporedbi s onima koji nisu koristili melatonin.

Nalazi su preliminarni i ne mijenjaju trenutne zdravstvene preporuke. To ne znači nužno da melatonin – četvrti najpopularniji prirodni proizvod koji koriste odrasli u SAD-u – uzrokuje opasne posljedice. Međutim, rezultati sugeriraju da dugotrajna uporaba melatonina zahtijeva dodatna istraživanja kako bi se potvrdila njegova sigurnost.

Melatonin se obično smatra sigurnim i dobro podnošljivim za kratkotrajnu uporabu, osim kod trudnica ili dojilja, na razdoblje od oko mjesec do dva dana. Nakon tog razdoblja postoji malo istraživanja o učincima ovog dodatka, što neki znanstvenici smatraju problematičnim, osobito s obzirom na sve veću popularnost melatonina.

Novo istraživanje predstavljeno je na Znanstvenim sjednicama Američkog udruženja za srce (AHA).

“Dodaci melatonina možda nisu tako bezopasni kako se često misli”, kaže medicinski istraživač Ekenedilichukwu Nadi sa Sveučilišta SUNY Downstate/Kings County Primary Care u New Yorku. “Ako se naša studija potvrdi, to bi moglo promijeniti način na koji liječnici savjetuju pacijente o upotrebi preparata za spavanje.”

Može se kupiti bez recepta

Dodatak melatonina oponaša hormon koji prirodno proizvodi mozak i koji pomaže u održavanju tjelesnog biološkog sata. Uzimanje tog hormona navečer može pomoći nekim ljudima da lakše zaspu i imaju kvalitetan san.

U SAD-u i mnogim drugim zemljama melatonin se može kupiti bez recepta, što znači da ga ljudi često uzimaju bez liječničkog nadzora ili savjeta od doziranju i trajanju upotrebe. Iako neka istraživanja sugeriraju da je dugotrajna uporaba melatonina sigurna, sveobuhvatnih istraživanja još uvijek nema.

U novoj analizi, Nnadi i njegovi kolege proučili su elektroničke zdravstvene kartone odraslih osoba u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje se melatonin može dobiti samo na recept. Dodatna analiza pokazala je da su osobe koje su uzimale melatonin dulje od godinu dana imale 3,5 puta veću vjerojatnost hospitalizacije zbog zatajenja srca u usporedbi s onima koji ga nisu koristili, piše Science Alert.

Također, rizik smrti od bilo kojeg uzroka porastao je s 4,3 posto na 7,8 posto među skupinama.

Melatonin možda nije bezopasan

Iako su rezultati zabrinjavajući, treba im pristupiti oprezno, jer studija ima jedno veliko ograničenje: sudionici nisu izravno ispitani o svojoj uporabi melatonina, već su korišteni zdravstveni i receptni zapisi. To znači da je kontrolna skupina (oni koji nisu imali recept za melatonin) mogla uključivati i ljude koji su ga u SAD-u kupovali bez recepta.

Karlos Eđa (Carlos Egea), predsjednik Španske federacije društava za medicinu spavanja, koji nije sudjelovao u istraživanju, upozorava na to ograničenje, ali ipak smatra da su nalazi značajni.

– Ovi rezultati dovode u pitanje percepciju melatonina kao bezopasne kronične terapije i naglašavaju potrebu za prospektivnim istraživanjem s kontrolnom skupinom kako bi se razjasnio njegov sigurnosni profil – navodi Eđa.

Čak i kod kratkotrajne uporabe, melatonin može imati nuspojave kojih mnogi korisnici nisu svjesni. Na primjer, nedavni niz nenamjernih predoziranja djece u Australiji potaknuo je raspravu o sigurnosti ovog dodatka kod osoba mlađih dobnih skupina, prenosi Avaz.

Facebook komentari