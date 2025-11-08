Zdrava ishrana u zrelim godinama: Očuvanje mišića i kostiju

Sa starenjem, tijelo žena prolazi kroz brojne promjene izazvane hormonalnim oscilacijama, a posebno nakon menopauze. Stručnjaci ističu da je pravilna ishrana jedan od najvažnijih faktora za očuvanje zdravlja, vitalnosti i prevenciju hroničnih bolesti u zrelim godinama.

Očuvanje mišića

Namirnice bogate proteinima i ključnim nutrijentima, poput lososa, grčkog jogurta, crnog graha, tofua, leće, piletine i posnog sira, posebno su preporučljive ženama. Proteini su neophodni za očuvanje mišićne mase i snage, što pomaže u održavanju pokretljivosti i prevenciji padova. Istovremeno, vitamin D i kalcij, prisutni u lososu, jogurtu i tofuu, jačaju kosti i smanjuju rizik od preloma i osteoporoze.

Biljne namirnice, poput tofua i leće, bogate su izoflavonima koji mogu ublažiti simptome menopauze, uključujući valunge i promjene raspoloženja, te podržati hormonsku ravnotežu. Masne ribe, kao što je losos, sadrže omega-3 masne kiseline koje čuvaju zdravlje srca i krvnih sudova, smanjuju upale i pomažu u regulaciji holesterola.

Kontrola težine

Stručnjaci naglašavaju i važnost kontrole težine i metabolizma. Proteinske namirnice pomažu u održavanju sitosti, dok vlakna iz graha i leće podržavaju zdravu probavu i crijevnu mikrofloru, što dodatno jača imunitet i olakšava apsorpciju hranjivih tvari.

Redovnim unošenjem ovih namirnica, žene mogu bolje kontrolisati simptome menopauze, očuvati energiju i vitalnost, te smanjiti rizik od srčanih bolesti, osteoporoze i drugih hroničnih stanja koja postaju učestalija s godinama.

