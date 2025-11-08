Stručnjaci upozoravaju: Ova greška u frižideru može biti životno opasna

Pravilno skladištenje hrane predstavlja temelj prevencije bolesti koje se prenose hranom, budući da i najmanji propust u rukovanju namirnicama može imati ozbiljne zdravstvene posljedice.

Čak i uz prividno uredno pohranjenu hranu, nepravilan raspored unutar hladnjaka može uzrokovati neprimjetno širenje opasnih bakterija i dovesti do unakrsne kontaminacije ostalih namirnica.

Prema navodima stručnjaka za sigurnost hrane, koje prenosi Express, čak i manji propusti u organizaciji hladnjaka mogu pogodovati širenju patogenih bakterija poput E. coli, salmonele i kampilobaktera, čestih uzročnika trovanja hranom.

Rizik od kontaminacije prije termičke obrade

Rizik prvenstveno proizlazi iz raširene prakse pohranjivanja sirovog mesa na gornjim policama. Naime, čak i iz originalne ambalaže mogu iscuriti sokovi koji, kapajući na hranu smještenu ispod, dovode do njezine unakrsne kontaminacije.

Uvriježeno je mišljenje da opasnost od zaraze proizlazi isključivo iz nedovoljno termički obrađene hrane, no rizik od kontaminacije započinje znatno ranije. Znanstvena istraživanja potvrđuju da se patogene bakterije mogu nalaziti i na vanjskoj strani ambalaže sirovog mesa.

U opsežnoj studiji britanske Agencije za zaštitu zdravlja (Health Protection Agency), čiji su rezultati objavljeni u časopisu Journal of Food Protection, analizirano je 3662 uzorka vanjske ambalaže originalno zapakiranog sirovog mesa. Analiza je utvrdila prisutnost sljedećih bakterija:

Salmonele na dva uzorka.

Kampilobaktera na više od 1 posto ambalaže, posebno na piletini i mesu peradi.

E. coli, bakterije povezane s fekalnom kontaminacijom, na otprilike 4 posto pakiranja.

Ovaj oblik kontaminacije često se zanemaruje prilikom organizacije hladnjaka, no primjenom jednostavnih mjera opreza rizik za zdravlje može se značajno umanjiti.

Preporuke za pravilnu organizaciju hladnjaka

Usvajanje nekoliko ključnih navika može značajno unaprijediti sigurnost hrane u vašem kućanstvu.

Pravilo donje police

Sirovo meso, perad i ribu uvijek pohranjujte na donjoj polici hladnjaka. Preporučuje se držati ih u zatvorenim, nepropusnim posudama ili na tanjuru kako bi se spriječilo kapanje sokova. Gotova jela, ostatke obroka i namirnice spremne za konzumaciju (poput sireva ili narezaka) smjestite na gornje police, čime se štite od potencijalne unakrsne kontaminacije.

Ključna je redovita higijena

Neophodno je redovito održavanje higijene hladnjaka. Sve prolivene tekućine potrebno je odmah obrisati toplom vodom i deterdžentom ili antibakterijskim sredstvom odobrenim za površine koje dolaze u kontakt s hranom.

Preporučuje se temeljito čišćenje unutrašnjosti svakih nekoliko tjedana. Također, ključno je osigurati da je temperatura hladnjaka postavljena na vrijednost nižu od 5 stupnjeva Celzija jer se time usporava rast i razmnožavanje većine bakterija.

Stručnjaci upozoravaju: Ključna pogreška u hladnjaku može kontaminirati svu hranu

Izbjegavanje pretrpanosti i osobna higijena

Prekomjerna količina namirnica u hladnjaku može ometati protok hladnog zraka i dovesti do stvaranja zona s višom temperaturom, pogodnih za brži razvoj bakterija.

Facebook komentari