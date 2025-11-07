Šta se dešava ako jedete kiseli kupus svaki dan? 7 nevjerovatnih koristi i 2 velike opasnosti

“Kiseli kupus je fermentisani kupus koji se pravi samo od soli i vremena. Proces fermentacije mu daje prepoznatljiv kiselkast ukus,” objašnjava dr. Chris Mohr, doktor nutricionizma i savjetnik za ishranu.

Fermentisane namirnice su postale sinonim za zdrava crijeva, ali nutricionisti se slažu da kiseli kupus može biti koristan samo ako se jede umjereno. Evo šta se dešava u organizmu ako ga jedete svakog dana.

Šta sadrži kiseli kupus? (Nutritivna vrijednost)

Oko 150 g (jedna šolja) kiselog kupusa sadrži:

Kalorije: 27

Masti: 0,2 g

Ugljeni hidrati: 6,1 g

Vlakna: 4,1 g

Proteini: 1,3 g

Natrijum: 939 mg (Ovo je ključno!)

Vitamin C: 20,9 mg

Vitamin K: 18,5 µg

Proces fermentacije pretvara ga u izvor probiotika, ključnih za zdravu crijevnu mikrofloru.

7 Prednosti: Zašto je kiseli kupus dobar za vas?

“Kada razumijemo zašto su namirnice korisne ili štetne, lakše pravimo izbore koji podržavaju zdravlje srca, kostiju, imuniteta i crijeva”, kaže dijetetičarka Michelle Routhenstein.

Poboljšava zdravlje crijeva: Sadrži probiotike (dobre bakterije) i prebiotike (hranu za te bakterije) koji smanjuju upale i jačaju zid crijeva.

Jača imunitet: Zdrava crijeva su ključ jakog imuniteta. Uz to, bogat je vitaminom C, koji pomaže u borbi protiv infekcija i prehlade.

Pomaže kod probave: Bogat je vlaknima koja pomažu redovnom pražnjenju crijeva i održavaju stabilan nivo šećera u krvi.

Duže vas drži sitim: Jak ukus i vlakna pomažu da se duže osjećate siti, što je korisno ako pazite na težinu.

Jača srce i kosti: Sadrži vitamin K2, koji, kako objašnjavaju stručnjaci, usmjerava kalcijum u kosti, sprječavajući da se taloži u arterijama (krvnim sudovima).

Poboljšava raspoloženje: Podržava takozvanu “osovinu crijeva i mozga”, pa može doprinijeti boljem raspoloženju i smanjenju stresa.

Pomaže kod ravnoteže tečnosti: Visok sadržaj natrijuma može biti koristan za sportiste i ljude koji se mnogo znoje, jer pomaže tijelu da zadrži tečnost (u umjerenim količinama).

Upozorenje: 2 Glavne opasnosti kiselog kupusa

Iako je zdrav, kiseli kupus ima dvije velike mane:

1. OPASNOST OD PREVIŠE SOLI (Natrijuma) Ovo je najveći rizik. Jedna šolja kiselog kupusa (150 g) ima skoro 1.000 miligrama natrijuma. Preporučeni dnevni unos je do 2.300 mg, a idealni 1.500 mg. Ako ga jedete često i u velikim količinama, to može drastično povećati rizik od povišenog krvnog pritiska (hipertenzije) i zadržavanja vode u organizmu. Srce i bubrezi su organi koji su tada na udaru.

2. MOŽE IZAZVATI STOMAČNE TEGOBE Ako niste navikli na fermentisanu hranu, naglo uvođenje kiselog kupusa može izazvati gasove, nadimanje ili grčeve. Nutricionisti savjetuju da počnete sa malom količinom (npr. četvrtinom šolje) i postepeno povećavate, prenosi N1.

