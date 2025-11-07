Imate konzervu tune? Evo kako od nje napraviti ručak kao iz restorana

Tuna je jedna od onih namirnica koje uvijek vrijedi imati pri ruci: traje dugo, zauzima malo mjesta i idealna je za dane kad ponestane ideja ili vremena za kuhanje.

Najčešće završava u klasičnoj salati s kukuruzom i majonezom, ali uz malo mašte može postati mnogo zanimljivije jelo.

Dodajte joj malo kuhane riže, svježeg kelja ili špinata i dobit ćete hranjiv i zasitan obrok. Odlično se slaže i s kuhanim jajima, maslinama i rajčicama – sve to prelijte s malo maslinovog ulja i za par minuta imate lagan proteinski ručak.

Za toplu varijantu, skuhajte tjesteninu ili njoke i umiješajte tunu s vrhnjem i umakom od rajčice. Rezultat je jednostavno, ali ukusno jelo koje podsjeća na mediteransku pastu.

Ako vam treba nešto brzo za grickanje uz film ili kasnu večeru, tuna opet spašava stvar. Pomiješajte je s krem sirom ili vrhnjem za kuhanje, dodajte limunov sok i začine, pa smjesu namažite na tost ili punite lisnato tijesto. Ispecite desetak minuta u rerni i dobit ćete hrskave, zlatne zalogaje puni okusa,pišu Vijesti

Tunu možete koristiti i kao nadjev za pečene tikvice ili paprike – samo je pomiješajte s malo riže i omiljenim začinima.

Konzerva tune zaista je mala kulinarska riznica: s njom možete napraviti brz, ukusan i hranjiv obrok bez puno truda.

Savršena je za dane kad želite pojesti nešto konkretno, ali nemate volje stajati pored šporeta satima.

