Najbrži kolač koji se reže odmah – bez vrhnja, bez čekanja, a topi se u ustima!

Ne može jednostavnije! Ovaj kolač se pravi od sastojaka koje već imaš u kuhinji, a bude mekan, sočan i spreman za rezanje već nakon 20 minuta!

CIJELU PRIPREMU RECEPTA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:

Za biskvit ti treba:

2 jaja, 100 g šećera, 100 ml ulja, 120 ml mlijeka, 100 g brašna, 2 kesice pudinga od vanilije i 1 prašak za pecivo.

Za čokoladnu kremu:

500 ml mlijeka, 1 kesica čokoladnog pudinga, 2 kašike griza, 3–4 kašike šećera, 100 g mljevenog keksa i 1 kašika putera.

Za kokos kremu:

500 ml mlijeka, 4 kašike šećera u prahu, 4 kašike brašna, 50 g kokosa i 1 kašika putera.

Obje kreme se kuhaju po 3–4 minute, odmah se stegnu i mogu se nanositi jedna preko druge bez čekanja.

Kolač je ukusan, mekan i izgleda kao da si ga spremala satima, a gotov je za manje od pola sata!

Facebook komentari