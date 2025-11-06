Žitarica koja podmlađuje vašu kožu, jača vaše kosti i štiti vaša crijeva

Ječam je prava riznica hranjivih tvari i prirodni izvor kolagena, koji pomaže u održavanju mladolikog izgleda, održavanju zdravlja kostiju i potiče dobru probavu.

Ječam: zaboravljena moć prirode

Ječam je žitarica bogata hranjivim tvarima koju često zasjenjuju poznatije sorte poput kvinoje ili zobi. Međutim, stoljećima je poznat kao lako probavljiva hrana , bogata vlaknima, koja potiče redovnu stolicu i pomaže u detoksikaciji tijela. Također sadrži važne vitamine poput B-kompleksa, vitamina A i E, piše Krstarica.

Još jedna prednost ječma je njegov visok sadržaj aminokiseline lizina. Ovo je ključno za stvaranje kolagena – proteina koji gradi zglobove, hrskavicu, kožu, kosu i nokte. Konzumiranje ječma stoga može stimulirati vaše tijelo da proizvodi više kolagena.

Redovna konzumacija ječma može pomoći u održavanju elastičnosti kože, smanjenju bora i jačanju kostiju.

Jedan od najjednostavnijih i najukusnijih načina konzumiranja ječma je kao kuhana ječmena kaša. Možete je pripremiti kao topli doručak ili laganu večeru.

Recept za ječmenu kašu

Sastojci:

2 šolje oljuštenog ječma

4 čaše vode

6 čaša mlijeka

Priprema:

– Ječam prelijte vodom i namočite ga preko noći.

– Sljedećeg dana, ocijedite vodu, isperite ječam i dodajte ga u lonac s toplim mlijekom. Sve zajedno zagrijte.

– Sačekajte da mlijeko proključa, zatim smanjite temperaturu, poklopite lonac i kuhajte na laganoj vatri oko sat i po, dok ne dobijete meku, kremastu kašu.

Facebook komentari