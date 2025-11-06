Najsočniji američki coffee cake s cimetom

Tzv. “coffee cake”, u prijevodu “kolač od kafe”, popularan je američki desert. Nastao je iz drugih slatkih biskvita iz Beča, a vjeruje se da su Sjeverni i Srednji Europljani u 17. vijeku počeli jesti slatke kolače uz kafu.

Iako ime sugeriše da kolač sadrži kafu, on nema kafu u sastavu. To je slatki, često začinjeni kolač koji savršeno odgovara uz šoljicu kafe. Dostupan je u raznim okusima, od klasičnog s cimetom do kombinacija s kremom, jabukama, orasima…

Sastojci

170 g maslaca, sobne temperature

2 velika jaja, sobne temperature

1 veliki žumanjak, sobne temperature

290 g brašna

2 kašičice praška za pecivo

1/2 kašičice sode bikarbone

1/2 kašičice fine morske soli

150 g smeđeg šećera

100 g bijelog šećera

1 kašika čistog ekstrakta vanilije

3/4 kašičice ekstrakta badema

280 g kiselog vrhnja

Za prhko tijesto

115 g maslaca, otopljenog

1 kašika meda

1 kašika mljevenog cimeta

1/4 kašičice fine morske soli

1/4 kašičice ribanog muškatnog oraščića

65 g smeđeg šećera

50 g bijelog šećera

170 g brašna

70 g nasjeckanih oraha

Za preljev

30 g maslaca

1 kašika meda

55 g šećera u prahu

1 kašika mlijeka

prstohvat fine morske soli

Priprema:

Priprema pećnice: Centrira rešetku u pećnici i zagrijte je na 176°C. Tepsiju obložite papirom za pečenje i premazujte uljem.

Tijesto: U srednjoj zdjeli prosijte ili pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol. U velikoj zdjeli mikserom tucite 12 žlica maslaca, smeđi šećer i bijeli šećer dok ne postane svijetlo i pjenasto, oko 2-3 minute.

Dodavanje jaja i ekstrakata: Istucite jaja jedno po jedno, dodajte žumanjak, vaniliju i ekstrakt badema. Mikserom na maloj brzini dodajte jednu trećinu smjese brašna u tijesto. Kada se sjedini, dodajte još jednu trećinu i miješajte dok ne postane glatko. Zatim dodajte kiselo vrhnje i miješajte dok smjesa ne postane glatka, a zatim dodajte preostalo brašno i miješajte dok se smjesa potpuno ne sjedini.

Prhko tijesto: U srednjoj zdjeli pomiješajte otopljeni maslac, med, cimet, muškatni oraščić i sol. Dodajte smeđi šećer, bijeli šećer i brašno. Mijesite dok ne dobijete mekano tijesto. Umiješajte nasjeckane orahe.

Slaganje kolača: Polovicu tijesta za kolač rasporedite u pripremljeni kalup. Na tijesto stavite polovicu prhkog tijesta. Preostalo tijesto rasporedite preko prhkog tijesta u ravnomjernom sloju, a zatim prelijte preostalim mrvicama.

Pečenje: Kolač pecite 40 do 50 minuta. Ohladite u kalupu 10 minuta, a zatim ga prebacite na rešetku da se potpuno ohladi.

Priprema preliva: Otopite maslac u maloj posudi, dodajte med i šećer u prahu, mlijeko i sol. Mješavinu umutite dok ne dobijete gusti sirup. Prelijte preljev preko kolača, a zatim ga ostavite 5 minuta da se stvrdne.

