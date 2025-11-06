Čokoladna torta s višnjama: Kremasto savršenstvo bez mane

Ako ste u potrazi za ukusnim i bogatim desertom koji će zadovoljiti sve ljubitelje slatkiša, ova torta sa višnjama, orasima i keks filom savršen je izbor. Kombinacija sočne biskvitne kore, kremastog fila od višanja i bogatog keks fila čini je neodoljivom.

Potrebno je:

Za patišpanj:

5 bjelanca

5 kašika šećera

2 kašike brašna

200 g mljevenih oraha

1 kesica praška za pecivo

Višnja fil:

400 g višanja

250 ml soka od višanja

1 kesa pudinga od čokolade

200 g šećera

Keks fil:

250 g mljevenog keksa

360 g kisele pavlake

200 g šećera u prahu

1 kesa šlag krema

150 ml mlijeka

Dekoracija:

2 kese šlag krema

Priprema:

Rernu zagrijte na 200 stepeni. U jednoj posudi umutite bjelanca uz postepeno dodavanje šećera. Umutite dobro pa dodajte orahe, brašno i prašak za pecivo. Varjačom lagano promiješajte pa izlijte u kalup obložen pek papirom. Pecite biskvit oko 15 minuta, u rerni zagrijanoj na 200 stepeni. Ostavite da se kora prohladi.

Otopite i ocijedite višnje. Zatim sjedinite žumanca, puding od čokolade i 100 ml soka od višanja. Dodajte ocijeđenim višnjama 150 ml soka i 200 g šećera. Kuhajte oko 5 minuta pa umiješajte puding sa žumancima. Onda nastavite da kuhate na tihoj vatri, sve dok se ne zgusne.

Nanesite vruć fil preko pečene kore. Potom pokrijte folijom. Kiselu pavlaku sjedinite sa šećerom u prahu pa dodajte mljeveni keks. Zasebno umutite šlag krem pa u njega dodajte keks fil. Onda ga rasporedite preko fila od višanja.

Dekorišite tortu umućenim šlagom.

