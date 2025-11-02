okantna istina o hrenovkama: Nakon ovog videa, više ih nećete moći ni pogledati

Iako ih mnogi povezuju s američkom kulturom i roštiljima, hrenovke zapravo potiču iz Evrope. Njihovi preci, “wieneri” i “frankfurterice”, dolaze iz Njemačke i Austrije, a u SAD su stigli s njemačkim imigrantima u 19. stoljeću.

Tokom godina, masovna proizvodnja pretvorila ih je u simbol brze hrane ali način na koji se danas prave daleko je od tradicionalnog recepta.

Šta se zaista nalazi u hrenovkama?

Jedan od najpoznatijih uvida u proces proizvodnje dolazi iz popularne emisije “Kako se to radi” (How It’s Made) na Discovery Channelu. Epizoda iz 2003. godine, koja i danas kruži internetom, bez uljepšavanja prikazuje kako nastaje ova “brza” hrana.

Sve počinje mješavinom mljevenog mesa u koju često idu preostali dijelovi mesa, oni koji se ne koriste za klasične odreske ili filete. Ti dijelovi se prerađuju u gustu pastu.

U smjesu se zatim dodaju škrob, so, začini, arome, voda i kukuruzni sirup, što daje karakterističnu teksturu i blagi slatkasti ukus. Na kraju, sve se pumpa u plastične omotače, modernu verziju nekadašnjih prirodnih crijeva.

“Potrebno je samo 35 sekundi da mašina proizvede lanac hrenovki duži od fudbalskog igrališta.”

Nakon oblikovanja, hrenovke se kuhaju, dime, hlade, skidaju s omotača i pakuju, spremne za police supermarketa i vaš tanjir.

Šokirani potrošači

Iako je video star, i dalje izaziva šok i gađenje kod onih koji ga pogledaju.

“Izgubio sam apetit za cijelu sedmicu”, napisao je jedan korisnik.

“Zahvaljujući toj emisiji, nisam pojeo hot dog već deset godina”, dodao je drugi.

Treći je kratko zaključio: “Nešto stvarno nije u redu s američkim potrošačima.”

Ipak, ima i onih koji tvrde da je bolje znati šta jedemo, pa makar to bilo neugodno saznanje.

Bez obzira na to da li ćete nakon ovoga zauvijek prestati jesti hrenovke ili ih čak više cijeniti zbog fascinantne brzine proizvodnje, jedno je sigurno sljedeći put kad zagrizete hrenovku, sjetit ćete se ovog teksta, prenosi Raport.

