Neočekivana namirnica koja sabotira vaš san ako je jedete poslije tri sata popodne

Dijetetičarka Frances Ralph je za Metro.co.uk rekla da je najbolje prestati konzumirati čokoladu u 15 sati.

“Možda mislite da su kockica ili dvije tamne čokolade nakon večere zdrava poslastica puna antioksidansa, ali ona može tiho sabotirati vaš san”, kazala je.

Pored kofeina, tamna čokolada sadrži teobromin, manje poznati stimulans koji vas razbuđuje. Oko 20 grama tamne čokolade može pružiti istu količinu kofeina kao i mala šoljica zelenog čaja, a teobromin može ostati u vašem organizmu šest do osam sati, što znači će on podsticati vaš nervni sistem dugo nakon što zaspite.

“Ako volite čokoladu, uživajte u njoj ranije tokom dana, idealno prije 15 sati, kada vaše tijelo može razgraditi te stimulanse bez utjecaja na vaš ciklus spavanja”, savjetuje.

Frances je otkrila još jednu “iznenađujuću” namirnicu koja loše utječe na san. Riječ je o umacima na bazi paradajza. Oni izazivaju refluks kiseline.

Također upozorava da ne jedete odležani sir i suhomesnate proizvode kasno noću jer su bogati tiraminom koji stimulira budnost.

“Cilj je da završite s jedenjem velikih obroka najmanje tri sata prije spavanja. Večernje grickalice trebaju biti lagane i pazite na ‘prikrivene’ stimulanse”, kazala je, prenosi Klix.

