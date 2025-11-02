Pravilno čuvanje jaja: Vjerovatno ih čitav život držite na pogrešnom mjestu

Međutim, stručnjaci za ishranu otkrivaju važan savjet koji bi mogao promijeniti način na koji čuvamo jaja, a sve ima veze s temperaturom i vlagom.

Jaja se često u prodavnicama čuvaju na policama, a ne u rashlađenim dijelovima, jer promjena temperature prilikom kupovine i ponovnog hlađenja kod kuće može dovesti do stvaranja kondenzacije. Vlaga koja se tada stvara na ljusci pogoduje razvoju bakterija, zbog čega je stabilna temperatura ključna za njihovu sigurnost i svježinu.

Stručnjaci preporučuju da se jaja nakon kupovine ipak čuvaju u frižideru, u originalnoj ambalaži. Na taj način ostaju svježa tri do četiri sedmice, a čuvanjem u pakovanju sprječava se prodor mirisa drugih namirnica u njihovu poroznu ljusku. Idealna temperatura za čuvanje jaja je oko 4°C ili niža, jer tako usporavamo rast bakterija i produžavamo njihovu upotrebljivost.

Također se savjetuje da jaja budu smještena na unutrašnjoj polici frižidera, a ne na vratima, jer se temperatura na vratima stalno mijenja pri otvaranju. Originalna ambalaža je korisna i zato što sadrži rok upotrebe, pa se lako može pratiti svježina proizvoda.

U slučaju da se odvoje žumanca i bjelanca, oba dijela se mogu čuvati u frižideru, ali u hermetički zatvorenim posudama. Umućeno žumance može ostati svježe do tri dana, dok bjelanca traju do dva dana u frižideru ili čak tri mjeseca ako se zamrznu. Pravilnim čuvanjem i pažnjom prema temperaturi, jaja mogu ostati sigurna, svježa i ukusna mnogo duže nego što mislimo, prenosi Radiosarajevo.

