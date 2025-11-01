Ovo je zemlja s najukusnijom hranom na svijetu

U glasovanju je sudjelovalo više od pola milijuna čitatelja prestižnog britanskog časopisa Na temelju glasova više od pola milijuna čitatelja, jedna je zemlja uvjerljivo i zasluženo ponijela titulu kulinarskog prvaka svijeta Nagrada „Readers’ Choice Awards“, najdugovječnija nagrada u turističkoj industriji, prepoznaje izvrsnost u hotelima, odmaralištima i destinacijama diljem svijeta.

Tako se svake godine bira i zemlja s najfinijom hranom na svijetu. Više od pola milijuna čitatelja sudjelovalo je u anketi, dijeleći uvide o putničkim iskustvima u gradovima, otocima, hotelima, odmaralištima, kruzerima, toplicama i zrakoplovnim tvrtkama. Foto: Unsplash/Getty Images, pad thai Condé Nast Traveller objavio je da je – s nevjerojatnih 98,33 od 100 bodova – Tajland proglašen najboljom gastronomskom destinacijom na svijetu.

Njegova kuhinja, poznata po savršenoj ravnoteži slatkih, slanih, kiselih i ljutih okusa, osvojila je putnike. Od živahnih tržnica u Bangkoku, gdje se mogu kušati klasici poput pad thaia i tom yum juhe, do autentičnih regionalnih specijaliteta na sjeveru, Tajland nudi nezaboravno iskustvo. Uspjehu su pridonijeli i brojni restorani u Bangkoku koji se nalaze među najboljima na svijetu. Visoko na ljestvici su i Japan (96,77%) i Vijetnam (96,67%), potvrđujući dominaciju Azije.

Vječni favoriti i neka iznenađenja Odmah iza Tajlanda smjestio se vječni favorit, Italija, s 96,92 boda. Talijanska kuhinja, koja je i službeno nominirana za UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine, i dalje oduševljava svojom jednostavnošću i kvalitetom namirnica.

Ali, top 10 ljestvica donijela je i iznenađenja. Na deseto mjesto (94,55%) probili su se Maldivi, dokazujući da nisu samo rajska destinacija za odmor, nego i rastuća kulinarska sila. Njihova ponuda spaja svježe morske plodove s inovativnim konceptima poput podvodnih restorana i večera u krošnjama drveća, što je iskustvo koje se pamti.

Facebook komentari