Paprike u pavlaci: Prava poslastica za ljubitelje blagih, mliječnih zimnica

Sezona pravljenja zimnice još traje, a osim kiselog kupusa, paprika, krastavaca, turšija, ajvara… mnogi vole kremaste paprike u pavlaci. Prava su domaća poslastica za ljubitelje blagih, mliječnih zimnica. Mogu se služiti uz pečeno meso, krompir, hljeb ili kao lagani obrok uz salatu.

Priprema je jednostavna, a rezultat je savršeno sočan i ukusan prilog koji podsjeća na stare recepte naših nana.

Sastojci

3 kg mesnatih babura (po mogućnosti crvenih)

1 l pavlake (kisela pavlaka, sa 20% masti)

1 l jogurta

1 kašika soli

1 kašika šećera

200 ml ulja

100 ml alkoholnog sirćeta

Priprema

Paprike se operu, očiste od sjemenki i peteljki, a zatim isijeku na trake ili krupnije komade.

U većem loncu zagrije se voda sa soli, šećerom, uljem i sirćetom. Kada proključa, paprike se kratko blanširaju — oko 2–3 minute, tek da omekšaju, ali da zadrže oblik.

Blanširane paprike se izvade i poredaju u cjediljku da se ocijede i ohlade.

U posebnoj posudi pomiješaju se pavlaka i jogurt, pa se po želji doda malo soli.

U čiste tegle slaže se red paprika, red pavlake, dok se ne napune do vrha.

Tegle se dobro zatvore i čuvaju u frižideru ili na hladnom mjestu.

Paprike su spremne za konzumaciju već nakon dan-dva, kada se okusi lijepo sjedine. Kremaste, blago kiselkaste i osvježavajuće — idealne su kao dodatak svakom obroku, a još bolje prijaju tokom zime, kad zatreba malo ljetne svježine iz tegle.

