Paprike u pavlaci: Prava poslastica za ljubitelje blagih, mliječnih zimnica

Sezona pravljenja zimnice još traje, a osim kiselog kupusa, paprika, krastavaca, turšija, ajvara… mnogi vole kremaste paprike u pavlaci. Prava su domaća poslastica za ljubitelje blagih, mliječnih zimnica. Mogu se služiti uz pečeno meso, krompir, hljeb ili kao lagani obrok uz salatu.
Priprema je jednostavna, a rezultat je savršeno sočan i ukusan prilog koji podsjeća na stare recepte naših nana.
Sastojci
3 kg mesnatih babura (po mogućnosti crvenih)
1 l pavlake (kisela pavlaka, sa 20% masti)
1 l jogurta
1 kašika soli
1 kašika šećera
200 ml ulja
100 ml alkoholnog sirćeta
Priprema
Paprike se operu, očiste od sjemenki i peteljki, a zatim isijeku na trake ili krupnije komade.
U većem loncu zagrije se voda sa soli, šećerom, uljem i sirćetom. Kada proključa, paprike se kratko blanširaju — oko 2–3 minute, tek da omekšaju, ali da zadrže oblik.
Blanširane paprike se izvade i poredaju u cjediljku da se ocijede i ohlade.
U posebnoj posudi pomiješaju se pavlaka i jogurt, pa se po želji doda malo soli.
U čiste tegle slaže se red paprika, red pavlake, dok se ne napune do vrha.
Tegle se dobro zatvore i čuvaju u frižideru ili na hladnom mjestu.
Paprike su spremne za konzumaciju već nakon dan-dva, kada se okusi lijepo sjedine. Kremaste, blago kiselkaste i osvježavajuće — idealne su kao dodatak svakom obroku, a još bolje prijaju tokom zime, kad zatreba malo ljetne svježine iz tegle.