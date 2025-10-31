Mediteranska prehrana je zdrava, ali ljudi ne smiju biti u zabludi

Grčka salata umjesto kroasana punjenog šunkom u stanci za ručak. Riba umjesto crvenog mesa na roštilju za večeru. Ako slijedite mediteransku prehranu, to je vjerojatno zbog zdravstvenih razloga. Možda vam je to preporučio liječnik kako biste smanjili rizik od kardiovaskularnih ili drugih bolesti.

Međutim, nemojte očekivati brze rezultate, poručuje stručnjak za nutricionističku medicinu dr. Stephan Bischoff. „Smanjenje čimbenika rizika za dijabetes ili srčani udar neće se dogoditi preko noći – trebat će neko vrijeme”.

Ponekad se pozitivni rezultati prehrane pokazuju tek nakon nekoliko godina, čak i desetljeća. Oni koji prakticiraju ovu vrstu prehrane trebaju biti svjesni da za, kao i sve u medicini, nema potpune garancije da će pomoći.

“Kod svih bolesti postoji genetska komponenta, ali i način života, dakle postoji naslijeđeni rizik”, objašnjava Bischoff, dodajući da se pridržavanje mediteranske prehrane ipak isplati.

„I osobe s povišenim genetskim rizikom imaju koristi od nje“, kaže.

Dakle, oni koji prelaze na mediteransku prehranu trebaju zaboraviti na brze rezultate.

„Nije poanta u strogom pridržavanju dijete nekoliko tjedana“, objašnjava Bischoff i dodaje da se radi o godinama.

Jednom kada započnete s ovom prehranom, velika je mogućnost da ćete u njoj biti ustrajni, objašnjava.

„Ljudi je dobrovoljno prakticiraju vrlo dugo, ako ne i do kraja života“ – pod uvjetom da pronađu način kako je skladno uklopiti u svoju svakodnevnu rutinu.

Još jednu stvar treba uzeti u obzir: prehrana nije pogodna za kratkoročni gubitak kilograma i nije usredotočena na smanjenje kalorija, tvrdi Bischoff.

Ako želite izgubiti nekoliko kilograma, morate prilagoditi unos hrane i način života tako da unosite manje kalorija nego što vaše tijelo troši.

Dakle, vježbajte više, jedite manje, prenosi N1.

