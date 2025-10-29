Dunja: Ovo su razlozi zbog kojih trebate uvrstiti u jelovnik voćku čiji miris vraća u djetinjstvo

I danas će dunja, ako je položite u zdjelu s jabukama ili kruškama, ubrzati njihovo dozrijevanje jer je pravi čarobnjak u kuhinji.

Možda nije prva na listi voća koje kupujemo na pijaci, ali dunja je prava jesenja zvijezda koja osvaja mirisom i zdravim blagodatima. Nekoć neizostavna u svakoj kuhinji, danas je skoro zaboravljena, ali upravo zato zaslužuje svoj “come back”, i to u velikom stilu. Donosimo razloge zbog kojih ćete je poželjeti uvrstiti na svoj jelovnik.

Kako je najbolje konzumirati?

Za razliku od jabuka ili krušaka, dunja se rijetko jede sirova jer je tvrda i trpka. Najbolje ju je:

Skuhati ili ispeći – tako postaje mekana i slatka.

Pripremiti u kompotu ili džemu – njena aroma čini zimnicu posebnom.

Dodati u kolače i pite – daje bogat, pomalo egzotičan okus.

Prirodni je saveznik protiv mučnine – čaj od dunjinih listova tradicionalno se koristi za smirenje želuca.

Simbol gostoljubivosti

Dunja se često koristi u narodnoj medicini, posebice za smirivanje kašlja i probavnih tegoba. U mnogim je kulturama bila simbol gostoljubivosti – domaćice bi je stavljale na sto kao znak dobrodošlice.

Zahvaljujući visokom udjelu pektina, dunja je idealna za pripremu želea i marmelada.

Iako je pomalo zaboravljena, dunja zaslužuje da je vratimo na sto. Njen miris vraća u djetinjstvo, okus obogaćuje deserte i jela, a nutritivne vrijednosti čine je pravim jesenjim supervoćem.

Ako tražite način kako oplemeniti svoj jelovnik i usput učiniti nešto dobro za zdravlje – dunja je pravi izbor, prenosi Avaz.

